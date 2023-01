Invías estudia sanción contra particular que causó socavón en la autopista Medellín – Bogotá

Una obra hecha sin autorización tiene la carretera con paso restringido en el sector de Cocorná. Los trabajos de reparación tardarían una semana.

Un socavón, bajo la calzada de la autopista Medellín – Bogotá, en el oriente antioqueño, tiene en vilo a cientos de conductores que transitan por esta vía.

La tierra sale totalmente mojada, indicador del daño en el ‘box culvert’ que tendrá que ser remplazado para que la banca no siga cediendo.

“La emergencia fue provocada por unos movimientos de tierra realizados en un predio aledaño a la vía. Específicamente, unos rellenos que no condujeron adecuadamente las aguas sobre la carretera ni sobre las tuberías y alcantarillas que hay sobre la autopista”, explica Juan Esteban Gil, director nacional de Invías.

El daño fue de tal magnitud que generó pérdida parcial de la banca. En el momento el paso es restringido a un solo carril, a través de pare y siga. Sin embargo, no se descartan posibles cierres.

“En caso de que de pronto se vea en riesgo la integridad de los conductores se haría un cierre total”, precisa la capitán Karina Londoño, subcomandante de Policía de Tránsito y Transportes de Antioquia.

El daño en la troncal generó molestia y preocupación entre conductores y transportadores de carga.

“Muy lamentable que en una autopista tan importante sucedan este tipo de inconvenientes. La carretera está en muy mal estado”, comenta David Escobar, conductor.

“En la noche, sobre todo, es muy transitada y es más peligrosa, porque hay mucho vehículo. Imagínese el peligro que acarrea esto cuando está lloviendo”, advierte Fernando Ramírez, transportador de carga

Los comerciantes aseguran que, desde hace una semana, cuando se registró el daño, la circulación de vehículos es menor.

“Nos vemos afectados porque se merma mucho el transporte. A la gente le da miedo pasar por esta vía, porque eso siempre es un hueco muy delicado”, cuenta Jairo Galvis, comerciante del sector.

De acuerdo con el Invías, esta misma semana el daño sobre la autopista Medellín – Bogotá deberá estar reparado.

Cornare, la autoridad ambiental, también hace seguimiento y vigilancia, en caso de ser necesaria una sanción al particular que causó el daño.