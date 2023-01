Invitado de lujo: Papa Roach estará en Altavoz, el festival de música más importante de Medellín

Los organizadores de este evento dieron a conocer este miércoles las bandas internacionales que tocarán.

Papa Roach estará en Medellín para el Festival Altavoz. Con más de diez años en la escena, es una de las bandas estadounidenses más reconocidas en el momento dentro del ámbito del rock alternativo.

Esta banda es reconocida por temas como Between angels and insects y Last resort.

Entre las agrupaciones internacionales que participarán en Altavoz están Ángeles del Infierno (España), The Adicts (Inglaterra), Six Feet Under (USA), 7 Notas 7 Colores (España), Scan 7 (USA), Él mató a un policía motorizado (Argentina), The inspector Cluzo (Francia), entre otras.



El cartel completo de Altavoz 15 años:



Foto: Instagram Papa Roach.