IPS habría cancelado eutanasia de Martha Sepúlveda tras verla “mejor” en informe de Noticias Caracol

Martha Sepúlveda y su hijo Federico Redondo no dejan de estar desconcertados por el sorpresivo anuncio de la IPS Incodol de cancelar la eutanasia de la mujer de 51 años, a solo 36 horas de que se llevara el procedimiento en Medellín. Al parecer, la decisión de la institución tuvo que ver con el informe de Noticias Caracol.

Y es que el reportaje causó revuelo nacional e internacional. Este sábado 9 de octubre estuvo en la primera página del prestigioso The Washington Post.

El informe de Noticias Caracol fue reseñado en el acta del 8 de octubre de la IPS Incodol, que reversó la autorización de la eutanasia a Martha Sepúlveda.

Según la nueva conclusión del comité médico, "el día 3 de octubre se publicó una entrevista realizada a la paciente en un medio de comunicación nacional en la cual se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares en las múltiples consultas médicas que se revisaron en el primer comité".

Es decir, según este documento, que Martha Sepúlveda se habría visto demasiado sana en el reportaje como para acceder a la muerte digna.

El comité que reversó el procedimiento fue el mismo que aprobó la eutanasia hace apenas dos meses.

"Después de discutir y revisar nuevamente y de forma amplia y suficiente este caso, se concluye que ya no hay evidencia para considerar cumplimiento de requisitos definidos por la ley (...) la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor de 6 meses", precisa el documento.

Lo más paradójico es que el último informe neurológico de Martha Sepúlveda del pasado 6 de octubre, usado por la IPS para frenar el procedimiento, advirtió lo siguiente sobre la paciente:

Actualmente en proceso de muerte digna mediante eutanasia por decisión de la paciente y amparada en la nueva legislación.

Fredy Quintero, gerente de Incodol, añadió que “todo paciente es susceptible de mejorar o de alguna manera hacer un cambio en su cuadro clínico. Esto hace parte de los análisis que debe hacer el grupo de profesionales en toda la evolución para tomar decisiones”.

Sin embargo, ese mismo comité médico fue el que el 6 de agosto pasado, a través de un documento, certificó el avance progresivo y terminal de la esclerosis lateral amiotrófica que padece Martha Sepúlveda desde hace tres años. Por eso, concluyó:

Este paciente presenta una condición clínica de fin de vida (enfermedad incurable avanzada), con agotamiento de intervenciones razonables para el tratamiento de su enfermedad y rechazo por parte de la paciente de medidas invasivas de soporte, con síntomas físicos y/o psicológicos que generan sufrimiento y con capacidad para la toma de decisiones, por lo que se considera que cumple requisitos para acceder al derecho a morir con dignidad a través de eutanasia.

Qué dice el hijo de Martha Sepúlveda, que iba a recibir la eutanasia

“Para nosotros no deja de ser desconcertante que estos actuares irregulares por parte de la IPS hayan tenido lugar justo después de la viralización de la noticia de la decisión de mi mamá, y esto porque antes no se nos había notificado de ninguno de estos procedimientos adicionales que se notificaron justo el viernes a las ocho de la noche”, señaló.

Añadió que “esta circunstancia llevó a mi mamá a su estado anterior de desesperanza y tristeza, y eso no hay nada que lo cambie”.

Sin embargo, sostuvo, “tenemos muy claro que es un hecho que ya pasó y que hay que enfrentar. Y aunque suene contradictorio, estaremos dispuestos a dar la pelea por la dignidad de mi mamá hasta las últimas consecuencias, ya que su decisión no ha cambiado en nada por ese acontecimiento”.

Lucas Correa, abogado de la familia, dijo que se tomarán “todas las acciones legales que estén a nuestra disposición. Interpusimos una acción de tutela para que sea un juez de la República quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente su derecho a la muerte digna”.

Otras reacciones frente a la cancelación de la eutanasia de Martha Sepúlveda

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que por ahora en Colombia no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal y que este procedimiento solo puede realizarse bajo esta condición.

Sin embargo, en julio la Corte Constitucional emitió la sentencia C-233 en donde amplía el derecho a morir dignamente para aquellos pacientes que padezcan una enfermedad incurable que provoque intenso sufrimiento.

Frente a este punto, el Ministerio asegura que el alto tribunal por ahora no ha notificado el fallo y por lo tanto no se podrían generar los efectos jurídicos.

También se pronunció la EPS Sura, que estaba tramitando el proceso desde el 27 de julio.

Dice puntualmente que no hace parte del comité científico que evaluó el caso y no tiene incidencia en los resultados del análisis ni en la decisión de aprobar o no el procedimiento.

Para la abogada Adriana González, quien adelantó el primer caso de eutanasia legal en Colombia al padre del caricaturista Matador, la decisión de la IPS de negarle la eutanasia a Martha Sepúlveda la regresa a lo que vivió 6 años atrás.

“No es ni la EPS, ni ninguna entidad, ni ninguna persona ajena al paciente que decide en qué momento se la practica la eutanasia (…) En el caso de Matador y especialmente en el caso de Martha es evidente que hay una presión indebida por parte de la Iglesia católica”, manifestó.

Para el abogado Jaime Córdoba Triviño, la determinación “desafía ilícitamente las sentencias 233 de 2021 de la Corte Constitucional y viola flagrantemente los derechos a la dignidad humana”.