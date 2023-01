Irrespeto a la autoridad, un problema evidente tras agresión a guardas de tránsito en Bello

La mayoría de los 70 agentes viven en el municipio, son conocidos y en muchos casos las amenazas han llegado hasta sus propias casas.

Noticias Caracol estuvo en el día a día de estos funcionarios, que comienza con la formación, luego se distribuyen funciones, asignan operativos y a salen la calle, preparados para lo que pueda suceder.

No pasan ni tres minutos desde el vamos y aparece el primer infractor: una moto sin documentos. En tono fuerte, el propietario trata de explicarles a los agentes, pero su moto es inmovilizada; son justamente estos vehículos los que más problemas ocasionan en Bello.

“Las motocicletas las están utilizando los bandidos acá en los barrios periféricos, entonces ellos no tienen cultura del autocuidado, que deben llevar casco, SOAT, revisión técnico mecánica”, explica Johana Posada, la secretaria de Movilidad del municipio del norte del área metropolitana.

Justamente por una moto se desató esta pelea campal. Según el Tránsito, hacer un operativo, es exponer la integridad.

“Cuando usted les dice cuál es el procedimiento, se vuelven agresivos, muchas veces recurren a golpearnos o atacarnos”, denunció Bryan Agudelo, agente de tránsito de Bello.

El dispositivo de este miércoles llegó a una de las zonas más álgidas de la localidad; se nota tensión tras la llegada de los funcionarios.

El mal comportamiento es evidente: motociclistas sin casco, propietarios sin SOAT o revisión técnico mecánica y conductores tratando de evadir el control fueron situaciones evidenciadas por nuestras cámaras.

“No respetan la autoridad ahora van a respetar a los actores viales”, dijo Agudelo.

Por eso, piden la ayuda de la Policía en sus controles diarios para que situaciones bochornosas, como las de este video no vuelvan a presentarse por el irrespeto a la autoridad de muchos infractores.