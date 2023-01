Israelí acusado de proxenetismo y hoy libre asegura que piensa demandar al Estado

Eyal Shaty aseguró a Blu Radio que es un empresario y trabaja en el área del turismo.

Él fue uno de los seis israelíes y dos nacionales que la Policía y la Fiscalía acusó a principios de diciembre de liderar una banda dedicada a la prostitución en varias ciudades del país, entre ellas Medellín.

Hasta un policía cayó en operativo contra red israelí de explotación sexual en Colombia "Me cogen en la calle como criminal, me encierran 8 días en una cosa horrorosa hasta que el mismo juez dice libertad inmediata, ¿por qué? porque soy inocente", dijo a Blu Radio.

Y añadió: "Lo que más me duele es que a mi hija en la escuela le dicen: es que tu papá vende droga y tu papá va con niñas pequeñas y putas, eso no es así, eso no es así”, expresó.

Eyal Shaty fue dejado en libertad por decisión de un juez de control de garantías de Medellín.

En su momento fue acusado de concierto para delinquir, prostitución, explotación sexual de menores de edad y fabricación porte venta y consumo de alucinógenos.

Los demás extranjeros hoy tienen detención domiciliaria mientras continúa la investigación.

El pasado 10 de diciembre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expresó que “este es el golpe más importante que se ha dado en la historia reciente del país frente a estructuras criminales dedicadas a la exploración de niños y adolescentes”.



Detención domiciliaria a israelíes capturados por, al parecer, conformar red de prostitución