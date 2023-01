Ituango paralizado: comerciantes no abrieron sus negocios por consecuencias de Hidroituango

Transportadores y comerciantes de este municipio en el norte de Antioquia aseguran que las afectaciones por la contingencia en la hidroeléctrica son enormes.

Las calles se fueron quedando solas, mientras decenas de comerciantes y transportadores se concentran, para juntos hacer este llamado.

"Desde la contingencia que nos ha impuesto EPM han mermado nuestras ventas, nuestros negocios han decaído, hemos tenido que despedir empleados", indicó Catalina Suárez, comerciante.

Ituango hoy parece una isla apartada de sus territorios, la única forma de llegar es cruzando la represa en un ferri o por un túnel en el proyecto hidroeléctrico, ambos controlados por EPM.

"Esto no quiere decir que nosotros cómo comercio estemos en contra del proyecto, estamos en contra es de todos los impactos negativos que nos ha traído", indicó Suárez.

Según los comerciantes las ventas se redujeron en un 50 por ciento desde el momento de la emergencia y hoy varios de sus empleados sufren el problema de la desocupación.

Por ello entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. de este jueves 16 de agosto se está realizando un cese de actividades.

