J Balvin se suma a la donatón por Medellín con 20 mil mercados y 10 mil protectores para médicos

El artista se unió al grupo de famosos que está aportando para ayudar a los más necesitados en esta emergencia del coronavirus.

La buena noticia llega en medio de una campaña de la Alcaldía para recoger ayudas a la que llamó Teletón por Medellín, que el sábado recorrió parte de El Poblado, Laureles y Belén y este domingo se disponía a visitar las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla) y 7 (Robledo).

A la campaña que finalizará este domingo no solo se han sumado artistas como J Balvin, quien manifestó su intención de hacer llegar en el transcurso de la semana 20 mil mercados completos y 10 mil kits de protección para médicos de su ciudad natal.

“Queremos que toda la gente se conecte y podamos donar y ayudar a toda la gente aquí, parce, (amigo) de Medallo, con la situación que obviamente no es fácil, hablando obviamente por el pueblo en general, sabemos que mucha gente tiene que vivir el día a día, trabajar, su sustento no es sino lo que pasa en el día”, dijo J Balvin.

Gracias @JBALVIN por sumarte a la #DonatónPorMedellín. Solo unidos podemos seguir llevando esperanza a todas las personas durante esta cuarentena. pic.twitter.com/8RGXk434N9 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 12, 2020

También han mostrado su apoyo Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate de Argentina y la Selección Colombia.

“En mi caso personal he interiorizado mucho el tema, sé lo que está pasando en mi comuna, la comuna 13 (San Javier), hay muchas comunas que ahorita padecen y padecen esta situación, me necesitan, no me gusta mostrar lo que he hecho y no he hecho, trato de ayudar hasta donde uno puede, hay cosas que a uno se le salen de las manos. He hecho donaciones, tengo tías, primas en el barrio, desde el primer día me dijeron y he estado pendiente de la situación en mi barrio (El Socorro), mi comuna”, dijo ‘Juanfer’.

El cantante popular Pipe Bueno, Carlos Vives, su esposa, la antioqueña Claudia Elena Vásquez, la influencer Luisa Fernanda W, Rigoberto Urán, Egan Bernal y otros han respaldado la iniciativa.

“Si de esto salimos y no aprendimos algo, creo que es el tiempo más malgastado que puede tener una persona. Los que pueden ayudar, pues que ayuden. No quiero criticar ni mucho menos, pero mucha gente pensando en no, me voy para tal lado, me voy de vacaciones, y la situación es muy seria, personas ensimismadas, viviendo consigo mismas nada más. Un llamado para aquellos que tienen cómo ayudar, que tienen dinero y poder, que se den cuenta que se mueren y no se van a llevar nada”, dijo Pipe Bueno.

Medellín está en confinamiento obligatorio desde el 20 de marzo, cuando las autoridades declararon la 'Cuarentena por la vida', tres días antes de la ordenada por el gobierno de Duque para evitar la propagación de la COVID-19.