Jaime Lannister, de Game of Thrones, ya está en Medellín para la Comic-Con Colombia

Nikolaj Coster-Waldau, el actor danés de la exitosa serie, fue ovacionado por decenas de personas a su llegada a la capital antioqueña.

Su personaje es Jaime Lannister y es conocido como el ‘Matarreyes’, pero quien lo representa se declara amante del café colombiano.

“Siempre había querido venir, he escuchado muchas cosas de este lugar, soy gran bebedor de café y esa es una de las razones por las que estoy muy emocionado de venir a Colombia”, manifestó Nicolaj Coster – Waldau, protagonista de Game of Thrones.

Es sin duda uno de los invitados de lujo de la Comic-Con Colombia 2017 que se celebra por estos días en Medellín y a su llegada recibió un homenaje especial de un artista paisa.

“Soy un enamorado de la serie, la conozco de ‘pe a pa’ y sus antecedente también, por eso se me ocurrió hacer el mapa como un homenaje”, señaló el artista Jaime Osorio.



