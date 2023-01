Jalón de orejas de la JEP por desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango

La Fiscalía, la Gobernación de Antioquia y EPM fueron cuestionados por el tribunal que le exige datos concretos.

En la audiencia, los magistrados cuestionaron fuertemente a entidades como la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía y empresas como EPM por no tener datos consolidados del número de desaparecidos en inmediaciones de la megaobra.

“Es muy difícil manejar estas situaciones si no tenemos las cifras lo más aproximadas posibles, entonces le quiero insistir sobre la necesidad de que nos dé unas fechas ciertas”, dijo durante su fuerte pronunciamiento el magistrado Gustavo Salazar.

La antropóloga de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve reveló detalles del proceso de traslado administrativo de cementerios informales de la zona.

Aseguró que se exhumaron 349 cuerpos, de los cuales solo 25 fueron identificados y el resto permanecen en un laboratorio de la Universidad de Antioquia.

“Los cementerios están completamente llenos de barbechos (maleza) sin ninguna información, pero la gente no le ponía las divisiones, sepultaban pero no ponían la información”, indicó la experta.

El proceso fue cuestionado por otro de los magistrados de la JEP .

“¿Ustedes estaban buscando los despreciados? No, no podemos, nosotros no buscamos los desaparecidos (contestan). Entonces, ¿cuál era la finalidad de eso?, no entiendo”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli.

Representantes de las víctimas dijeron desconocer dicho traslado.

“Hablar de más de 300 cuerpos que no saben exactamente de quién son, cómo se los entregaron a los familiares, aquí en esta audiencia hay familiares de personas que estaban en esos cementerios y que los están buscando porque ya no solo tenemos a los vivos desaparecidos, sino a los muertos desaparecidos”, dijo Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos.

En la audiencia, representantes de la entonces guerrilla FARC pidieron perdón.

“Fuimos actores armados, tenemos cosas que decirles también a las víctimas, al país, a la sociedad, tenemos un compromiso con el país y con la JEP, para dar testimonio y ayudar a construir la verdad”, aseguró Ómar de Jesús Restrepo, representante a la Cámara por el Partido FARC.

Según cifras entregadas por movimientos de víctimas, en los seis municipios de influencia de Hidroituango hay 627 desaparecidos de hechos ocurridos durante la época de conflicto.