¡Jalón de orejas! Reinaldo Rueda les habla duro a Conmebol y Dimayor

Foto: Reinaldo Rueda le da instrucciones a Arley Rodríguez, delantero del verde. Atlético Nacional.

Reinaldo Rueda, el técnico de Atlético Nacional, tocó las llagas que más duelen en el fútbol luego de la práctica del club verde la mañana de este martes en Guarne.

El timonel verde se mostró inconforme y molesto por las decisiones que tomó la Conmebol, en la repartición de cupos a copas internacionales, y de las malas decisiones arbitrales en el fútbol criollo.

Estas son las frases más duras del DT campeón de la Copa Libertadores de América:

“Si no hay esos estímulos o esas compensaciones a un esfuerzo, a un logro… el premio por ser campeones de Copa Libertadores de América es que no podemos participar en Sudamericana, o sea que no vamos a jugar por nada, la Copa Colombia no da (cupo a) Sudamericana”, dijo al referirse a la entrega de cupos a copas internacionales que, según la Conmebol, desde 2017 no permitirá que un equipo pueda acceder a Sudamericana y Libertadores de manera directa.

“Es único. Por primera vez en la historia del fútbol suramericano se toman estas decisiones de esa magnitud; es el premio a lo que hizo Atlético Nacional”, dijo de manera irónica, al criticar que ya su club no podrá participar en Libertadores y Sudamericana al mismo tiempo.

“Todos tenemos que cuidar el fútbol, pero están sucediendo cosas que no tienen por qué suceder, tenemos un pasado nefasto, triste, vergonzoso de nuestro fútbol y no se puede repetir. La historia nos enseña que tenemos que ser derechitos, que debemos dejar que nuestros árbitros trabajen bien, son de excelente nivel, muy buenos”, manifestó al referirse a una supuesta persecución que ha sufrido el club verde por hacer parte de un grupo de ocho equipos colombianos que reclaman una redistribución de dineros que son recibidos por diferentes conceptos por Dimayor.

“Si hay otros factores secundarios, esto se oscurece y daña todo lo que se pretende de seguir posicionando nuestra liga en Suramérica, como que estamos muy cansados de que nos estén reconociendo a nivel internacional”, manifestó de manera irónica.

“Estamos volviendo a épocas pasadas donde malos comportamientos nos llevaron a ser la vergüenza a nivel mundial, la viví estando en Alemania, tener que ponerme colorado o rojo cuando hablaban de la corrupción y de lo que vivíamos acá en (el fútbol de) Colombia. No quiero que se vuelva a repetir”, indicó.

“En Atlético Nacional hacemos un trabajo en todos los órdenes, desde el psicológico hasta en la parte pedagógica, pero si los jugadores nuestros son provocados por comportamientos el arbitraje, no de árbitros, que no corresponde al nivel de los árbitros, por otras situaciones… esto se está poniendo feo, se está poniendo oscuro”, agregó al referirse a malas decisiones arbitrales, que según él, no corresponde a los árbitros sino a sus superiores.

“Hay que mirarnos a la cara y decirnos para dónde vamos porque vamos a perder todos. Yo fui víctima en Alemania. A mí me marcaron y no me valieron nada de lo que llevé del fútbol colombiano, porque venía de un fútbol corrupto en el 89 y 90, porque venía de un fútbol de tramposos, que estaba enlodado, que estaba cochino, acababa de morir Álvaro Ortega, yo sentía vergüenza, sentía pena de ser colombiano, si vamos para allá otra vez, muy triste, que retrocedamos 30 años cuando debemos dejar que esto se decida en la cancha”, manifestó.

Álvaro Ortega fue un árbitro costeño asesinado en Medellín, cuando se preparaba para dirigir un juego entre Deportivo Independiente Medellín y América de Cali, lo que obligó a la suspención del campeonato criollo en 1989.