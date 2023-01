Jarlan Barrera y familia de Yeison Jiménez protagonizan aparatoso accidente en el Túnel de Oriente

Aunque el cantante de música popular no iba en el vehículo, su familia sí. Su hermanita menor y su madre resultaron lesionadas.

Una camioneta en la que se desplazaban los jugadores de Atlético Nacional Jarlan Barrera y Brayan Rovira chocó contra el vehículo del artista Yeison Jiménez.

El accidente ocurrió en el Túnel de Oriente, corredor vial que conecta a Medellín con Rionegro.

Aunque el cantante de música popular no iba en el automotor, su familia sí.

Noticias Caracol conoció que en la camioneta viajaban la madre de Yeison, su hermanita y un sobrino, además del conductor, quienes se dirigían al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

La hermanita de Yeison sufrió un golpe en su rostro y, aunque perdió algo de sangre, no fue nada de gravedad. Igualmente, la madre del cantante y el sobrino se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con el capitán Jorge Rodríguez, comandante de Policía de Carreteras del área metropolitana del Valle de Aburrá, el vehículo que iba en sentido Rionegro – Medellín invadió el carril contrario generando el accidente.

Por fortuna el siniestro no dejó personas heridas y los ocupantes de ambas camionetas fueron valoradas en el lugar.

El accidente no generó cierre del túnel y la vía opera con normalidad.

No es la primera vez que Jarlan Barrera protagoniza un accidente de tránsito . Hace un par de meses, el centrocampista colisionó con una motocicleta cuando se dirigía a un restaurante en Copacabana, norte del Valle de Aburrá.