¿Jessi Uribe y Paola Jara burlaron la cuarentena para armar concierto privado?

Recientemente, se conocieron las imágenes de un concierto privado liderado por Jessi Uribe y Paola Jara que, al parecer, fue hace unos días en un municipio vecino de Medellín.

En los videos se ve a los cantantes interpretar sus mayores éxitos mientras interactúan con el numeroso público, que además está consumiendo bebidas alcohólicas.

Según información preliminar, se trató de una fiesta de cumpleaños en una parcelación de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, para la que contrataron a los artistas de música popular.

Incluso, el restaurante que se habría encargado del menú de la celebración publicó recientemente un video de Jessi Uribe con la misma ropa que luce en las imágenes que se hicieron virales, lo que respaldaría que el evento fue este fin de semana.

Noticias Caracol consultó con la Alcaldía de Copacabana si se emitió algún permiso para que se realizara dicha fiesta y explicaron que no:

“Desde la Administración Municipal no se están autorizando este tipo de eventos. No se tiene conocimiento de ese en particular y no han llegado solicitudes de permiso”.

Igualmente, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que no tienen conocimiento de la masiva fiesta de cumpleaños, por lo que no se han anunciado sanciones.