Johan Salas recibe el premio ‘Ejemplo de vida’ y se codea con ‘El deportista del año’

El niño que conmovió a Colombia al dedicarle un agónico gol en un torneo infantil a su abuela fue galardonado por El Espectador.

Johan Salas asistió a la gala de ‘El deportista del año’, realizada en Bogotá, junto a su abuela Florentina Salas y a su entrenador Arnold Quiñones.

El pequeño futbolista, de 13 años, se hizo famoso por una emotiva entrevista que le dio a un periodista deportivo en agosto , después de un partido en el que su equipo Puerto Triunfo ganó 2-1 con un gol suyo en la Copa Teleantioquia.

Ahora, su esfuerzo y dedicación fueron reconocidos por el diario El Espectador, que le entregó el premio ‘Ejemplo de vida’.



El galardón fue tomado por Johan con fuerza, mientras las lágrimas descolgaban por su rostro, y exhibido ante los mejores deportistas de Colombia.

“Primero, darle las gracias a Dios, a mi entrenador, a mi abuela y a El Espectador. Si no fuera por la Copa Teleantioquia estaría (…) Me cambió la vida”, dijo el pequeño Johan.

“Quisieran muchos niños estar al lado de estos grandes deportistas. Es muy difícil estar acá, darles la gracias a quienes me acompañan y me apoyan”, añadió, mientras estallaba en aplausos el auditorio lleno de estrellas del deporte, como la campeona del tiro con arco Sara López, los tenistas campeones en dobles en Wimbledon Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, y el subcampeón mundial de los 400 metros Anthony Zambrano, entre otros.

Durante la ceremonia, Clemente Forero, hijo de Mike Forero, uno de los creadores del galardón hace 59 años, brindó unas palabras que encajan a la medida del pequeño futbolista de Puerto Triunfo, Antioquia.

“El Deportista del año (…) es el máximo reconocimiento a los mejores de Colombia, como mi padre decía, es indispensable reconocer a los mejores para que muchos, ojalá todos los colombianos desde la infancia, se inicien en actividades deportivas”, dijo.

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia , fue elegido como ‘El deportista del año’.