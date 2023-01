Joven con futuro promisorio en el fútbol fue asesinado en Apartadó

Andrés Esteban Bermúdez, de 17 años, se preparaba para viajar a entrenar con un club deportivo en Medellín.

Sin estrenar, así quedaron los guayos del joven futbolista que fue asesinado por desconocidos cuando se dirigía hacia la peluquería en el municipio de Apartadó.

“Los sueños de mi hijo eran ser un profesional en el fútbol, iba a viajar para la ciudad de Medellín que unos empresarios los estaban pidiendo allá”, Yamileth Córdoba Flórez.

Según la madre de este menor de edad, su hijo no tenía amenazas y su vida giraba en torno al deporte.

“Mi hijo no estaba en ningún grupo, se dedicaba mucho al fútbol, era un buen hijo conmigo, como todo niño que le gustaba mucho estar en las canchas”, dijo la dolorida madre.

Amigos y vecinos de esta familia aseguran que con la muerte de Andrés, el temor crece en la zona.

“Como dejan a una persona así, una persona tan inocente, no tiene nada que ver con conflictos de ahora, le arrebatan la vida así, y un sueño que tenía plantado”, manifestó Albeiro Baena al lamentar la muerte del deportista.

Jackson Borja Mosquera, quien entrenó por varios años a Andrés Esteban, les hizo un llamado a los violentos: les pidió dejar por fuera del conflicto a los jóvenes.

“Debemos de aprender a convivir, el tema de la tolerancia y saber que estamos en un mundo donde nadie tiene el derecho de quitarle la vida al otro”, indicó.

El homicidio de Andrés Esteban se suma a los otros ocho casos de asesinatos de jóvenes registrados en lo que va corrido del 2020 en varios municipios del Urabá antioqueño.

Ante esta situación, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en el que participó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, para tomar medidas.

El mandatario departamental anunció “un plan candado, pero, además, presencia concentrada de la fuerza pública en puntos específicos”.