Joven de 18 años murió en medio de paro minero en Segovia

Publicidad

El estudiante falleció este martes en enfrentamientos entre los mineros y la Fuerza Pública. El paro completa 26 días.

La segunda víctima mortal que dejan estas jornadas de manifestación sucedidas en Segovia y Remedios, municipios del nordeste de Antioquia, fue identificada como Brandon Steven Ochoa Restrepo.

Las autoridades investigan cómo sucedieron los hechos.

Gerardo Gaviria, líder en Segovia y Remedios, manifestó que en Segovia “no pueden salir, están totalmente secuestrados, allá no puede salir nadie a las calles si no es con un permiso especial, y lo más grave es que no hay comida”.

Publicidad

Javier Ávila, líder de los comerciantes de Segovia habló sobre la muerte del joven en un enfrentamiento: “Brandon Steven pasaba por donde la policía y el Esmad estaban atrincherados y no sabemos qué pasó; al parecer una bola de caucho que utiliza la policía en la protesta le pegó en el pecho”.

Por su parte, la policía entregó su versión frente a los señalamientos de la comunidad.

Publicidad

El coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía de Antioquia, afirmó que “dicen que estaba en la manifestación, en la parte de la electrificadora, en el casco urbano del municipio, y según información de la Fiscalía y un grupo de investigación criminal, algunas personas lanzaron tatucos y lo impactaron”.

Según las autoridades, 25 personas han sido detenidas por uso indebido de explosivos y terrorismo.