Joven de 21 años muere en procedimiento estético en El Poblado

Ximena López Cuervo, de 21 años, ingresó el pasado 17 de marzo a un centro estético de Medellín, para someterse a un procedimiento al parecer sencillo, quería aumentar el volumen de sus glúteos.

Pagó $2'600.000 pesos, lo que nunca se imaginó es que esto le ocasionaría la muerte pocos días después.

“Ximena ingresa el 17 de marzo al medio día sale a las 5:00 de la tarde, se hace una intervención que es llamada inyección de biopolímeros, en la página de ellos no aparece nada de esos servicios sino que los ofrecen cuando ya las personas están allá”, relata Teresa Villa Giraldo, tía de la víctima.

Según el parte médico, los biopolímeros inyectados comprometieron el 98 por ciento de sus pulmones. Al presentar constante fatiga y dolor acudió a urgencias de la Clínica Las Vegas, donde no fue atendida por tratarse de secuelas de un procedimiento estético.

Luego fue hospitalizada de urgencia en el Hospital General de Medellín.

"Es un llamado a las entidades que están vigilando, ósea qué pasa con el estado, qué están haciendo con estos centros y qué tan vigilantes son”, reclama Villa, la tía.

Noticias Caracol ha intentado obtener respuesta por parte de los dueños del establecimiento ubicado dentro de un Centro Comercial en el barrio El Poblado al sur de Medellín, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

Igualmente las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar a conocer una respuesta oficial, pues hace unas horas adelantaron un allanamiento para hallar pruebas en el local dónde fue operada Ximena.