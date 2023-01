Joven dice haber fotografiado el fantasma de Pablo Escobar en el edificio Mónaco

En la imagen, que se ha hecho viral en las redes sociales y que muchos consideran es un montaje, se observa una figura difusa en uno de los pisos del edificio Mónaco, donde el extinto narcotraficante vivió e impartió ordenes que cambiaron la historia del país en los 80.

La joven María del Mar subió la fotografía a su página de Facebook y de inmediato se generaron toda clase de comentarios y especulaciones, en especial, porque la usuaria se presenta como diseñadora gráfica, lo que haría sospechar de que se trata de un "fake".

La usuaria escribió:

“Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tome una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio pero la verdad no sé qué pensar en este momento”.

Fotos: Facebook Maria del Mar.