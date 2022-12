Joven embarazada espera que le adelanten el parto para salvar la vida de su hijo

La EPS Medimás, según ella, la ha evadido. Mientras tanto ella sufre de dolores y también teme por su bienestar.

Dayana Román esperaba tener entre sus brazos al pequeño Miguel Ángel el pasado jueves, fecha en la que según ella su EPS Medimás programó el trabajo de parto.

“Hace 8 días, el jueves, me dijeron ‘ven que te vamos a interrumpir tu embarazo’, fui y la clínica estaba cerrada. Siento muchos dolores, boto líquido amniótico, sangre, tengo contracciones; a mi bebé no le está pasando suficiente alimento”, afirma lo joven madre.

Su embarazo tenía que ser interrumpido en la semana 37 porque el pequeño Miguel Ángel pierde súbitamente de peso. Visitaron varias clínicas pero la respuesta fue negativa.

Luz Miriam Hernández, madre de Dayana, afirmó que “yo la he llevado a todas las clínicas que hay aquí en Bello y en Medellín que dicen que tienen convenio con Medimás, y no, resulta que no tiene convenio con ninguna”.

En Antioquia la autoridad en salud ordenó el cierre de varios servicios de la EPS desde la semana anterior.

Néstor Arenas, presidente de Medimás, aseveró en rueda de prensa que “es claro que nos falta y que tenemos que seguir cerrando las brechas en los diferentes frentes de trabajo, esperamos que a corte del próximo 17 de noviembre podamos reportar ya gran tranquilidad a todos los afiliados”.

Mientras Dayana ya siente las primeras contracciones y suplica por la vida de su bebé, la Procuraduría anunció apertura de investigación en contra del superintendente de Salud por haber aceptado la entrada en funcionamiento de Medimás sin verificar que la EPS tuviera la red de atención requerida para la demanda.

