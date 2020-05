Joven en Medellín recibió trasplante de pulmón tras permanecer 5 meses conectada a un respirador

La paciente estuvo 253 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Cardiovid luchando contra la muerte por una bacteria que le causó una grave neumonía.

Yineth Marcela Agudelo adquirió la bacteria en un hospital que visitó tras un accidente que sufrió al caer de unos patines

“Me hicieron una placa y me dijeron que me tenía que dormir por 18 horas, me durmieron y ya cuando desperté estaba aquí en la Clínica Cardiovid”, relató la paciente.

La bacteria atacó de forma agresiva su sistema respiratorio, por lo que tuvo que someterse a una terapia de Ecmo, una máquina que hace las funciones del pulmón y el corazón.

“La primera estrategia era poner los pulmones en reposo, que la maquina hiciera las veces de pulmón y que sus pulmones en el transcurso del tiempo se mejoraran. Pasaron varios meses donde no vimos nosotros ninguna mejoría del pulmón”, explicó el doctor Juan David Uribe, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Cardiovid.

Fueron varios meses de espera, en los que Yineth seguía siendo candidata para un trasplante de pulmón. Su familia no perdía la esperanza.

“Por la cabeza de nosotros pasó de todo, pensamos que ella realmente iba a morir, porque realmente ella estaba muy mal”, confesó Yolima Agudelo, su hermana.

La espera valió la pena. Yineth recibió la donación y la intervención fue exitosa, lo que la convirtió en la primera paciente en Colombia en ser trasplantada de pulmón luego de haber estado conectada por cinco meses en la terapia Ecmo. La joven asegura que esta es una segunda oportunidad de vida.

“Primero darle gracias a Dios, a él que me puso en las manos de estos médicos tan especiales”, destacó Yineth.

Su mayor regalo fue volver a ver a su hijo, abrazarlo y compartir con su familia. Dice que ahora su prioridad es cuidarse de la pandemia y honrar la vida de los médicos que salvaron la suya.