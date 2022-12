Joven paisa busca ayuda para cirugía que podría devolverle la esperanza de caminar

Foto: cortesía.

Adrián Esteban Arango, de 22 años, sufrió un accidente de tránsito el 31 de diciembre del 2015 cuando iba a visitar a su mamá.

Han pasado dos años desde aquella fatídica tarde en Barbosa. Sin embargo Adrián continúa recuperándose de una grave fractura que sufrió cuando se accidentó con su hermano en una moto, cuando la llanta trasera explotó en una curva.

“Íbamos a pasar el fin de año con mi mamá en Cisneros pero nos accidentamos en Barbosa. Volamos por los aires y lo siguiente que sentí fue un golpe fuerte en mi espalda. Fui a dar contra un separador. No perdí la conciencia, de hecho, adolorido, intenté ponerme de pie pero las piernas no me respondían. Por fortuna, mi hermano solo sufrió una fractura de clavícula”, narra Adrián Esteban, quien tiene el sueño de estudiar psicología.

Desde aquella vez Adrián Esteban ha entrado varias veces al quirófano en la Clínica del Norte. Hoy en día vive en una vereda en el municipio de Santa Rosa de Osos junto a dos hermanos y su madre.

“Una amiga enfermera en Estados Unidos me contó que en el Hospital General de Boston, Estados Unidos, se llevaba a cabo una operación que podrían devolverme la esperanza de caminar. Para ello debo recoger un dinero, cerca de 60 mil dólares, por lo que comencé una campaña, ayudado por mis amigos, con el fin de buscar ayudas”, continúa Adrian Esteban.

Hoy en día este joven piensa comenzar a estudiar psicología a distancia, por lo que está haciendo todo lo posible para inscribirse en una universidad para el próximo semestre.

“Una vez recoja un poco de dinero lo primero que tienen que hacerme es un diagnóstico para continuar con el proceso de la cirugía”, asegura Adrian Esteban.

Quien quiera ayudar con esta causa puede comunicarse con Adrián Esteban Arango al número celular: 302 3399436.