Joven periodista habla de agresión del Esmad: “me disparó un agente a menos de 100 metros”

En medio de las protestas por el paro nacional en Medellín, la diversidad y actividades culturales han sido protagonistas; sin embargo, también se han registrado disturbios y confrontaciones que han dejado jóvenes y policías heridos. Uno de los afectados es Christian Guzmán, periodista y activista de 27 años, quien denuncia cómo un agente del Esmad le disparó una munición cinética a una distancia de menos de 100 metros, cuando hacía un cubrimiento el pasado 19 de mayo.

"A mí como medio de comunicación, lastimosamente, el 19 de mayo, recibí un disparo por parte del Esmad a menos de 100 metros, y nos lastima mucho el hecho de saber que en las noches no hay seguridad ni siquiera para hacer registro de lo que está pasando en la ciudad a pesar de que hay una movilización artística tan importante", relató Guzmán en Noticias Caracol.

Sobre estos hechos, la Fundación para la Libertad hizo la denuncia por el grave hecho.

#AlertaFLIP | El periodista Christian Guzmán de @ladirekta fue herido por el ESMAD ayer en Medellín durante el cubrimiento de la protesta. Recibió el impacto de un artefacto lacrimógeno lanzado de manera directa a su espalda a corta distancia.



🧵(Hilo)👇🏽 pic.twitter.com/BLaBoxhYBE — FLIP (@FLIP_org) May 20, 2021

"Yo perdí el aire y el conocimiento unos segundos, gracias a los voluntarios de atención prehospitalaria me apoyaron y me quitaron la máscara antigás para que yo pudiera respirar mucho mejor, pero sí, lastimosamente fui violentado por un agende del Esmad. Por suerte el disparo dio en mi espalda, no en el cuello, en otro lugar, porque hubiera sido un golpe que podría haber terminado de manera fatal", aseguró.

Guzmán indicó que él estaba documentando la situación en vivo desde el Parque de los Deseos, donde hubo personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos y se encontraba plenamente identificado como prensa. En su chaleco quedó la marca de la munición que lo golpeó.

"Hasta que las instituciones hagan las investigaciones pertinentes podemos saber si había premeditación o no de atacar a la prensa en Medellín ese día", manifestó.

Dejando de lado este hecho, el joven también hizo una reflexión sobre las movilizaciones y lo que quieren los jóvenes, quienes no se sienten representados en los sectores políticos.

"No creo que deba ser fácil hacer política en Colombia en este momento, de tratar de representar una sociedad tan diversa, pero siendo muy sincero creo que los jóvenes en nuestro país, la representación, que es parte esencial en la política, no está. Los políticos no escuchan, pero llegan a darte una versión de cómo es el mundo, de cómo vivimos nuestra propia vida. Tal vez deberían escuchar un poco más y toda esa indignación juvenil se centre en espacios de diálogo y no en esta confrontación", expresó.

Pero Guzmán hace además una invitación y llamado a la juventud que está en las calles.

"Es una invitación a los jóvenes, acompañen las asambleas que están en sus barrios, en sus ciudades. Comiencen a construir lo que creen que este país debe cambiar".

Aunque también advirtió: "intentemos de que no nos manipulen por esta fuerza y energía que tenemos".

"A los políticos, les ruego, por favor, guarden silencio por un momento y escuchen a la juventud que tiene una cosa muy importante que decir", reiteró.