Joven que denunció abuso en baño de centro comercial cree que la responsable es una mujer

La joven que denunció un caso de abuso sexual y agresión en su contra en un baño del centro comercial Mayorca, ubicado en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, dice que su agresor no fue un hombre.

En contexto: Joven denuncia que fue abusada sexualmente y golpeada en baño de un centro comercial

La mujer de 20 años logró ver los videos de cámaras de seguridad del establecimiento con el fin de poder identificar a la persona responsable de lo que le pasó.

“Estaba sentada, no sé cuánto tiempo había pasado, y recibí un golpe en la cabeza, pero con la puerta, no con ningún otro objeto. Me abrieron la puerta con fuerza”, relató en Noticias Telemedellín.

En el momento que alguien la halló en el baño, ella no dudó en denunciar lo ocurrido.

“A mí me encontró una señora de servicios generales, en el baño, tirada. Cuando ella me encontró lo primero que yo hice fue llorar y decirle ‘abusaron de mí’”, aseguró.

Lamentablemente, según esta joven, ya es la tercera vez que abusan de ella.

“No es primera vez que esto me pasa. Me sentía demasiado asustada”, dijo.

La víctima, que inicialmente dio a conocer el caso en redes sociales reclamando que no la dejaban ver los videos de seguridad, aseguró en la entrevista que ya vio las grabaciones y en ningún momento se ve que haya entrado un hombre al baño.

“Incluso la persona con la que estaba viendo los videos me dijo: ‘pero es que yo ya los vi y no entró ningún hombre’”. A lo que ella respondió: “yo estoy segura de que no fue un hombre, nunca se ve entrar un hombre al baño, solo mujeres”.

Ella espera que avancen las investigaciones para que den con la persona responsable de lo que le ocurrió.