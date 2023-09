Joven que perdió la movilidad pinta con la boca bellos cuadros: “Los límites se los traza uno”

La enfermedad que repentinamente le dio a Pedro José Benítez le quitó la movilidad de todo el cuerpo. Pese a esto, lleva más de 10 años creando obras de arte que pinta con la boca.



Este oficio no solo le ha servido para recuperar las ganas de vivir, sino para ganar la platica del día a día. Su sueño: darle una casa a su familia.

“Yo empecé por terapia decorando alcancías y todo eso, porque no movía el cuello ni nada. Y ya Dios puso las personas para que fuera avanzando y cuando recuperé el movimiento del cuello me puso las personas perfectas para avanzar en este arte tan bacano”, cuenta Pedro José Álvarez.

A sus 27 años de edad, las ganas de salir adelante hicieron que superara muchos obstáculos. Luis Ángel Hernández es su profesor y ve en él a alguien “con mucho potencial. Yo le he dicho a él que vamos a sacar lo mejor de él, que vamos a estirarlo como un caucho hasta sacarle lo máximo”.

Pedro pinta con la boca paisajes, su mayor pasión, aunque el talento le da para crear todo tipo de pinturas. De hecho, ya ha logrado exponer sus creaciones en varios puntos de Medellín. Este es un artista en todo el sentido de la palabra porque hasta le supo poner color a su vida.

“Los límites se los traza uno, y yo creo que yo me los tracé mucho tiempo, pero ya me cambié el chip, ahora tengo otro chip y esto es lo que hago ahora. Trato de demostrarle a más personas que si yo hago esto con la boca, se pueden hacer muchas más maravillas con los pies y con las manos”, dice Pedro.

En su vida, la única que hace rato anda inmovilizada es la enfermedad, porque Pedro ha hecho hasta para vender. De seguro, con la berraquera que lo caracteriza, cumplirá el sueño de tener su propia casa.