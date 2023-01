Joven teme por su vida porque están estafando a conductores utilizando su imagen

Sara Gutiérrez teme por su vida y la de su hija, a la que tuvo que retirar de la guardería. Ya recibió amenazas directas de un motociclista en Medellín.

Su calvario inició el 10 de septiembre pasado cuando un amigo le comunicó que alguien estaba afirmando en Facebook que ella era una estafadora.

Según la publicación, ella estaría ofreciendo empleo a conductores que quisieran manejar un vehículo que trabaja con la plataforma Uber.

Para ello, según el denunciante, ella pedía algunas fotocopias de documentos y, además, pedía la consignación de un dinero a través de un giro.

“Por supuesto, la de la foto era yo, pero el estafador ponía el nombre de Valentina. Me asusté y me fui a la Fiscalía pero no me tomaron el denuncio", cuenta Sara Gutiérrez, quien añade que la persona detrás de este crimen aún está estafando a incautos.

Desde entonces la joven también se puso en la tarea de investigar quién estaba detrás de las estafas con la foto de suya.

Fue así como llegó a la que sería la primera publicación de la supuesta oferta laboral para conductores. Allí el oportunista ofrecía grandes ganancias para trabajar en Medellín.

En esta publicación, el oportunista ponía un número celular de contacto que, una vez grabado, en WhatsApp mostraba la foto de Sara Gutiérrez.

“Varios amigos míos llamaron a ese número para seguir investigando y siempre contestó un hombre que se identificó como el esposo de Verónica”, añade la afectada.

Desde entonces Sara Gutiérrez comenzó a recibir amenazas a través de redes sociales. Incluso, hace algunos días, Sara fue detenida por un motociclista quien la increpó.

Por fin la Sijín le recibió lo denuncia por delito informático.

“Las amenazas aumentaron y ahora me cuido mucho cuando camino por el barrio, donde vivo, y ya no voy por las mismas calles siempre cuando voy al trabajo y anda con la denuncia en el bolso para mostrarsela a la gente que sabe del caso”, añade la joven.

Ahora lo único que quiere Sara es limpiar su nombre y que las autoridades capturen al responsable de usar su imagen para estafar.



Foto: cortesía.