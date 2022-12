Juan Esteban Constaín es el ganador del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

El galardonado fue Juan Esteban Costaín, quien compitió con más de cien obras literarias que se postularon. El concurso, organizado por la universidad Eafit, fue respaldado por Caracol televisión y Productos Familia.

El historiador y escritor Juan Esteban Constaín, con la novela "El hombre que no fue jueves" fue el ganador de la primera edición del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, entregado anoche en el desarrollo del "Hay Festival" en Medellín.

“Es un gran honor por lo que decía antes de que me lo dieran, porque publicar libros en nuestro tiempo es un acto de fe y yo en lo que escribo trato de celebrar eso, la fe”, dijo el escritor.

En su novela, el autor colombiano aborda la hipotética intención del vaticano de canonizar al escritor inglés G.K. Chesterton: “Fue un gran humorista que como decía yo en la presentación cometió la herejía de volverse católico y nunca fue intolerante, por el contrario hizo de su fe un instrumento de la tolerancia y de la bondad”.

Junto a Constaín estuvieron como finalistas las novelas "Lo que no aprendí" de Margarita Garcia Robayo y "El libro de la envidia" de Ricardo Silva Romero.

Al concurso se presentaron 112 obras y los tres finalistas son autores no mayores de 40 años, destacó el promotor del premio, el escritor Héctor Abad Faciolice: “ninguno de ellos tiene 40 años, entre 35 y 39 años. Eso habla bien de que viene una generación nueva de escritores que está escribiendo bien”.

El concurso, organizado por la universidad Eafit, fue respaldado por Caracol Televisión y Productos Familia y otorga un premio de 40 millones de pesos y una escultura del maestro Hugo Zapata.

Las inscripciones para galardonar el mejor libro colombiano del 2015 ya están abiertas.