Juanes abre su corazón sobre la historia de su hermana que estuvo 27 años en coma

Juanes compartió como nunca antes sobre la historia de su hermana Luz Cecilia Aristizábal, quien quedó en coma con tan solo 28 años y estuvo en cama durante 27 más hasta su muerte, hace apenas dos años.

En entrevista con ‘Los Informantes’ del Canal Caracol, el artista habló sobre el dolor y sufrimiento que atravesaron como familia, mientras pasaban los años y la situación de su hermana siempre fue igual.

“Eso ha sido lo más duro que te puedes imaginar. Cuando entro a la habitación de mi hermana, ella no está, todo apagado, y mi tía y mi mamá sentadas como llorando y yo ¿qué pasó?, 'no, que tiene una hemorragia' y ahí comenzó la historia”, relató Juanes a María Elvira Arango.

Todo ocurrió en el momento del parto de Mariana, la hija de Luz Cecilia, quien en ese entonces tenía 28 años.

“Desde ese momento que nació Mariana, que es mi sobrina, hasta el día de hoy, fueron 27 años sin saber nada. Ella nunca regresó, mejor dicho”, dijo el cantante.

Ese 4 de noviembre de 1992 les cambió la vida a todos en la familia Aristizábal Vásquez.

“No había (sangre) O- en ese momento para la hemorragia, en el hospital no había suficiente y perdió oxígeno”, agregó.

Luz Cecilia quedó en estado vegetativo permanente. La llegada al mundo de su hija Mariana fue como un bálsamo para ese dolor, pero siempre hubo una esperanza de que todo cambiara.

“Ahí comienza una historia demasiado larga, después fallece mi papá de cáncer de próstata y de tristeza, yo creo. Nunca lo vi llorando, pero mi mamá me dijo la única vez que lo vio llorando fue cuando se enfermó Luce y obviamente ahora que uno tiene hijos uno no puede ni mencionar eso”, expresó.

Su hermana permaneció en coma 27 años sin poder levantarse, comer por sí misma o hablar.

“Ella lloraba como un bebé si tenía hambre o si estaba incómoda o algo así y ese sonido era como que se te caía el mundo al piso”, recordó Juanes.

Su familia hizo lo posible porque otra fuera la suerte de Luz Cecila, pero no fue así.

“Por lo menos intentamos todo, todo lo que había posible, al alcance. Siempre teníamos la esperanza, sobre todo mi mamá”, aseguró el antioqueño.

Juanes también se refirió al tema de la eutanasia y si se consideró en el caso de su hermana.

“Eso era un tema intocable en la casa, intocable, pero digamos, si hablamos de eso en este momento, yo sí creo que es importante que si vos tenés un accidente muy grave y estás en esa situación, no vale la pena que te quedes en la cama por años y años, eso me parece que no está bien”, afirmó.

Él la recuerda como una mujer brillante: “Le iba demasiado bien en el colegio, en la universidad, era seria, reservada, pero era muy cariñosa”.

Luz Cecilia falleció hace dos años y así concluye Juanes cuál fue la lección de vida para él ante esta compleja circunstancia familiar.

“También me he dado cuenta a medida que la vida pasando y yo voy creciendo, conociendo gente, que todo el mundo tiene una cruz tenaz. Nosotros hemos tenido esa situación, pero cada familia, cada ser humano, tiene como que sus problemas y su cruz que cargar y hay que aprender a vivir con esas cosas”, subrayó.

El artista también habló sobre su carrera musical, el origen, los logros y la gira que está por iniciar. Sin importar el lugar adonde vaya él lleva siempre su hogar y terruño consigo.

“En Colombia está mi corazón”, puntualizó.

