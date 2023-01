Juanes promete dar esta noche en Medellín uno de los mejores conciertos de su vida

“46 años me preparé para esto”, expresó el artista durante una visita a los jóvenes en el barrio Moravia, en el nororiente de la ciudad.

Tras varios años sin presentarse en la capital antioqueña, el cantante paisa llega renovado, en un excelente momento de su carrera y vida personal, para ofrecer uno de los mejores conciertos acompañado del español Miguel Bosé.

Al respecto de su presentación no adelantó mayores detalles pero este jueves durante una visita a los jóvenes en Moravia, nororiente de Medellín manifestó: “para mí, regresar a Colombia a tocar es increíble, lo más importante de todo; me he estado preparando 46 años para esto y tengo el mejor show de Juanes ahora”.

A un día de su concierto en Medelín, Juanes visitó a los jóvenes de Moravia El colombiano está nominado nuevamente a los Grammy Latino, con el video de su canción ‘Pa Dentro’, el cual contó con varias locaciones de la ciudad como la comuna 13, el Museo de Arte Moderno (MAMM), El Parque Biblioteca Belén, entre otros.

Con su trabajo 'Mis Planes son Amarte', el disco más ambicioso de su carrera. Juanes ha estado en Estados Unidos, Australia, entre otros países. Recientemente en Chile y México su presentación causó furor entre los asistentes.

Vea también: “Juanes, ya eres mexicano”, le gritaron emocionados cientos de estudiantes

En su paso por Colombia, el antioqueño también se presentará con Bosé en Cali, el 29 de septiembre en la Plaza de Toros, y el 3 de octubre en Bogotá, inaugurando el Movistar Arena (antiguo Coliseo Deportivo El Campín) .

Su cita con el público paisa será esta noche en el Centro de Eventos La Macarena, una presentación que miles de fans llevan años esperando.



Querido @juanes ¡es por ti que late mi corazón y es por ti que brillan mis ojos hoy!🎶😍



¡Tenemos una cita! Nos vemos este 28 de septiembre en tu ciudad, Medellín 💕https://t.co/ra7mamd75g — Victoria Espinal M. (@VickyEspinalM) September 24, 2018

Advertisement

Hace mucho tiempo no me sentía así de ansiosa @juanes en Medellín de nuevo, un sueño. #misplanessonamarte @BoseOfficial pic.twitter.com/MpEhQJHA2e — Valeria Dávila Muñoz (@Vale1030) September 26, 2018

Por su parte, Miguel Bosé también calentó motores para este momento con un video publicado en su cuenta de Instagram.



Foto: @juanes