Jubilan seis mulas en Medellín: su dueño las entregó voluntariamente a cambio de dos motocarros

Gracias a un trabajo articulado de la Alcaldía, Universidad CES y empresas privadas se logró esta donación para la recuperación de los animales.

En Santo Domingo Savio, comuna 1 (Popular) en el nororiente de Medellín, el propietario de seis mulas que usaba para labores de carga las entregó voluntariamente a cambio de dos motocarros.

Publicidad

Este proceso se llevó a cabo por la iniciativa del concejal Álvaro Múnera y el trabajo articulado de la Secretaría de Medio Ambiente y la Universidad CES.

“Empezamos en coordinación con el concejal, la Secretaría de Medio Ambiente a buscar aliados estratégicos dentro de la universidad, empresas asociadas que nos permitieran adquirir unos motocarros para poder darle a estas personas que tenían los equinos una alternativa de solución a esa labor de la cual subsisten”, explicó Jhon Didier Ruiz Buitrago, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.

Los animales iniciarán un proceso de recuperación en el programa de semovientes de la Alcaldía de Medellín, para posteriormente ser entregados en adopción.

“En ese proceso le hacemos todos los análisis de salud respectivos y correcciones nutricionales para llevarlos a un estado de salud óptimo. Cuando ellos ya se encuentran en esta situación los metemos a un programa de adopciones donde la gente que está interesada en llevárselos aplica” agregó Ruiz Buitrago.

Publicidad

Por su parte, el concejal Álvaro Múnera destacó que además de la entrega voluntaria de los animales, también es importante destacar que de ahora en adelante por decreto se prohíbe la utilización de semovientes de carga en el perímetro urbano, sin embargo la medida no aplicará en los corregimientos.

“Nosotros no podemos decir que no utilicen bueyes o mulas para sacar productos de su parcela. Por eso los campesinos de los corregimientos si pueden seguir utilizando animales para esta actividad siempre y cuando no los maltraten”, manifestó Múnera.

Publicidad

Las personas interesadas en adoptar posteriomente alguno de los animales debe tener en cuenta que no pueden volver a ser utilizados para trabajar y tampoco pueden ser vendidos, por eso Múnera señaló que se les hace un seguimiento.

Fotos: Cortesía Universidad CES