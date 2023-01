Jueves negro: seis muertes en 24 horas en Medellín

Cinco de los hombres asesinados recibieron heridas de bala. Dos de ellos fueron lesionados en días pasados.

El primer caso ocurrió poco antes de las 5:00 de la tarde en el barrio Calle Nueva de la comuna La Candelaria, centro de Medellín.

Según el reporte de las autoridades, el hombre de 29 años se encontraba en vía pública cuando llegó un sujeto y, sin mediar palabra, le disparó con arma de fuego en repetidas ocasiones.

Dos horas después en San Antonio de Prado se daría la inspección judicial de un hombre no identificado “que presentaba múltiples heridas por arma de fuego. La víctima, que al parecer residía cerca al lugar de los hechos, tenía entre 20 a 25 años, 1.60 de estatura y contextura delgada. Vestía una camiseta gris con rojo, bermuda naranjada, tenis blancos y gorra roja”, según la alcaldía.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, “se trata de circunstancias diferentes en la ciudad. Ninguno homicidio tiene relación. Lamentamos una situación como estas. En los cuatro de ayer se observa una vinculación directa a temas de estructuras delincuenciales”, indicó a Blu Radio.

Y añadió: “Dos de las personas que murieron ayer tenían antecedentes delictivos relacionados incluso con temas de homicidios, extorsión y secuestro simple”.

Luego en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín, John Mario Rúa Gómez, de 43 años, fue víctima en el interior de su casa de un hombre que ingresó y le disparó poco después de las 9:00 de la noche.

Después, siendo las 11:05 de la noche se realizó inspección judicial en el centro de Medellín de un hombre no identificado de 30 a 35 años, tez blanca, 1.70 de estatura, contextura gruesa y cabello negro.

La víctima vestía un saco rojo, jean azul y tenis negros.

En labores de campo se conoció que este hombre se movilizaba en una motocicleta mientras era perseguido por dos sujetos, también en motocicleta, y uno de ellos le disparó con arma de fuego y luego huyeron del sitio.

Las dos víctimas restantes que murieron ayer fueron identificadas como Santiago Arenas, de 22 años, herido de muerte en el centro de Medellín el pasado 28 de agosto.

El último caso corresponde a un hombre no identificado herido con arma de fuego en el corregimiento de San Cristóbal el pasado 19 de septiembre.