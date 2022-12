Juez envió a su casa a hombre que golpeó en la cara a una agente de tránsito en Medellín

Luisa Fernanda Ríos, quien recibió fuertes golpes, afirmó que ahora teme que el agresor tome represalias por la denuncia hecha.

El señalado presunto agresor se llama Brayan Sebastián Puentes Hernández, tiene 29 años, y su actuación fue registrada en video luego de embestir a la agente de tránsito el pasado 9 de marzo en el sector de Ciudad del Río.

El hecho violento comenzó cuando los agentes de tránsito llegaron hasta una calle y procedieron a impartir comparendos a tres motos mal estacionadas.

Una de esas motos era de Brayan Sebastián Puentes, quien al ver que le ponían una infracción quiso huir del lugar y en este acto produjo lesiones a la agente de tránsito.

El hombre fue detenido y, tras la denuncia correspondiente, el Juzgado 4 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías le cobijó con medida de aseguramiento en el domicilio.

Ante esta situación, Luisa Fernanda Ríos afirmó a Noticias Caracol que “voy a hablar con el abogado que me asignó la Secretaría de la Mujer de la alcaldía. Quiero asesorarme bien. No es justo que a ese hombre lo envíen a la casa”.

En este caso también resultó lesionado por el mismo hombre otro agente de tránsito.

Por su parte, la Fiscalía apeló la detención domiciliaria.

El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de violencia contra servidor público.

