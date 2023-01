Juez falla tutela contra la alcaldía por la plataforma ‘Medellín me cuida’

El juez consideró que la plataforma ‘Medellín me cuida’, donde los ciudadanos se inscriben para lograr una autorización que les permita movilizarse y trabajar en cuarentena, recoge información sensible que no tiene relación con la mitigación de la pandemia.

El fallo favoreció a una mujer que alegó “sentir vulnerados sus derechos fundamentales al Habeas Data, la intimidad, la libertad y el trabajo”.

“La ley del Habeas Data consagra datos personales y datos sensibles. Los datos personales son aquellos con los cuales se puede identificar a las personas, pero los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular si son revelados”, explicó Lina María Velásquez Restrepo del consultorio jurídico de la Universidad de Medellín.

El Concejo de Medellín ya había cuestionado el proceso porque considerar que no había seguridad en el manejo de datos y un posible conflicto de intereses.

“Dudamos mucho que los datos de las personas de Medellín que están siendo ingresados en esta plataforma estén efectivamente bien cuidados, nosotros le presentamos una queja disciplinaria a la Procuraduría para que abriera una investigación preliminar e investigara si el subdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Juan Camilo Oliveros, está incurriendo o no en un presunto conflicto de intereses, toda vez que era representante legal y accionista de Gauss de Colombia, una encuestadora”, comentó Daniel Duque, concejal de Medellín.

En la página, además de datos de identidad, teléfonos celulares y fijos y correos electrónicos, se deben escribir si sufre patologías y hasta datos sobre consumo de servicios públicos.