Juez prohíbe ingreso de hombre al Metro por tener compinche con ‘manos de seda’

Una particular medida de aseguramiento profirió un juez de Medellín, al prohibirle a un hombre el ingreso al sistema de transporte Metro, por ser cómplice en el robo de un celular de alta gama.

Su nombre es Jhon Faber Ortiz Gomez, tiene 35 años, y su detención se dio en la Estación San Antonio del Metro el pasado martes, cuando la víctima, con ayuda de otros usuarios del sistema, lo denunció ante la Policía.

Según el denunciante, el robo ocurrió a las 6:30 de la tarde, en plena hora pico, cuando el hoy procesado, en medio de la multitud en la plataforma, lo empujó hacia el interior de uno de los vagones donde su cómplice le sacó el aparato del bolsillo del pantalón mediante ‘cosquilleo’, modalidad conocida también entro del hampa como ‘manos de seda’.

En la audiencia, la víctima explicó además que cuando quiso salir para atrapar al cómplice, Ortiz Gomez lo desafió abriendo los brazos e impidiendo su salida antes del cierre de las puertas del Metro.

El autor del robo no pudo ser aprendido por las autoridades, ya que una vez obtuvo el celular de alta gama salió de la estación sin generar sospechas.

Ante la imposibilidad de que se le impusiera una medida intramural al capturado por considerar que cometió un delito en el que la víctima no resultó herida y no se le comprobó que hiciera parte de una banda dedicada al tráfico de celulares, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero con la restricción se usar el sistema Metro.

La sentencia establece por otra parte que el asegurado no puede salir de la ciudad, debe demostrar buena conducta y está obligado a notificar cualquier cambio de su lugar de residencia al despacho judicial.

Ortiz Gomez, quien fue imputado por el delito de hurto calificado y agravado, tiene otras cinco investigaciones por conductas delictivas similares cometidas en Barranquilla y la capital antioqueña, pero no presenta ninguna sentencia condenatoria.

De este modo, y una vez sea notificado, el Metro deberá cancelarle la tarjeta Cívica al investigado, así como tomar las medidas para hacer efectivo el fallo judicial.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín.