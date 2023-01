Jugaron a la suerte, ganaron $ 55 mil millones y no los reclamaron

Al no poder entregarlo, la Lotería de Medellín declaró el dinero como premios caducos y lo destinó al sector salud del departamento de Antioquia.

La cifra corresponde a los premios que ese juego de azar, junto al chance, debieron entregarles a afortunados apostadores entre 2010 y lo que va de este 2018.

Los tiempos para obtener los premios producto de juegos de azar, según informaron de la Lotería de Medellín, caducan al año de haber apostado.

De hecho, informaron que los premios ganados entre enero y los primeros días de marzo de 2017 y que no fueron reclamados un años después ascienden a 3.618 millones de pesos; 1.497 por apostadores de la lotería de Medellín y 2.121 por jugadores del chance.

El 75 por ciento de esos recursos fueron destinados al Sistema General de Salud y el 25 por ciento restante a campañas para promover las apuestas legales: 1.123 millones del primer ítem y 1.591 millones del segundo.

Pero si esas cifras son llamativas, las que reflejan los números de lo que no se reclamó entre 2010 y lo que va de este año lo son aún más.

Los datos, conocidos luego de ser consultados por Noticias Caracol, son:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lotería $10.788 $1.951 $2.238 $2.085 $2.362 $3.156 $3.041 $1.497

Chance $995 $2.147 $2.396 $2.761 $3.585 $6.385 $7.542 $2.122

Es decir, no han sido reclamados 55.051 millones de pesos ganados entre 2010 y los primeros dos meses de 2017 por apostadores de la Lotería de Medellín y el chance.

Foto: Archivo Colprensa