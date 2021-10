Juliana Zuluaga, el ángel de J Balvin para ‘Lo que Dios quiera’

‘Lo que Dios quiera’ es un canto a la diversidad, a la tolerancia y al respeto. Además, es un homenaje a una persona que ocupa un lugar especial en el corazón de J Balvin : Juliana Zuluaga.

“Tengo 34 años, vivo en la casa con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá y con mi sobrino y mi cuñada”, señala Juliana, quien tiene síndrome de down.

Se conocen porque la familia de Juliana ha sido muy cercana a la familia de J Balvin.

“Yo hago pues tarjetas de invitación, entonces yo le hacia las tarjetas personales para Josecito. Le hice las invitaciones de primera comunión”, dijo Dora Vélez Ledesma, mamá de Juliana.

Juli es artista, pues en sus ratos libres pinta y vende sus cuadros. Además, es influenciadora y se mueve en redes sociales como Julianita Zulu.

“Lo malo es que Juliana es superintensa. Si ella le habla y él no le contesta, vuelve y le repite el mensaje. Le tiene que contestar porque, si no, le quema el celular. Él está pendiente de todo”, señaló Dora.

Y J Balvin le contesta de inmediato. La relación entre ambos es de complicidad.

“Siete años de novios. Él ha venido, la lleva a cine, la ha llevado a muchas partes y le digo yo a Juli: ‘Muchos celos con Valentina’. Y me dice: ‘No, él me conoció primero a mí, yo adoro a Valentina , pero él me conoció primero’”, señaló Dora.

Y fue J Balvin quien llamó a Juli y la invitó a que lo acompañara a participar en ‘Lo que Dios quiera’.

“Me dice que me quiere mucho y que soy un angelito para él”, afirmó Juli.

Esta vez Dios quiso inspirar con un poderoso mensaje de inclusión.

“Para mí, Juliana nunca ha sido una niña con síndrome de down, pues lo tiene porque sí, pero yo y la familia siempre las hemos tratado como una niña normal”, anotó Dora.

Y concluyó: “Para adelante con los niños especiales que es el mayor regalo que Dios nos puede dar en la vida".