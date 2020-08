Junta de EPM había declinado otras millonarias reclamaciones: Daniel Quintero Calle

En entrevista con Mónica Jaramillo de Noticias Caracol, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, explicó los motivos para no informarle ni a sus ocho compañeros en la junta directiva de EPM ni a la Gobernación de Antioquia la decisión de solicitar una conciliación por 9,9 billones de pesos a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango.

La decisión desató una tormenta política en Antioquia y la renuncia en pleno de los ocho miembros de la junta de EPM: Elena Rico Villegas, Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez, el empresario Manuel Santiago Mejía, el expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez y Gabriel Ricardo Maya, que llevaba 16 años en la mesa directiva.

Mónica Jaramillo: ¿Está en crisis EPM hoy?

Daniel Quintero Calle: “Afortunadamente no, es la empresas de servicios públicos más grande de América Latina. Tiene un personal maravilloso que sí ha tenido que enfrentar retos en el pasado. Uno de ellos Hidroituango, un proyecto de cerca de 10 billones que termina valiendo 16.

Iniciamos un proceso de conciliación para recuperar esos recursos, que esperamos recuperarlos. EPM tiene que salir a buscar esa plata, no podemos dejar que se dañe algo, se pierda la plata y las empresas públicas se queden calladas. Esto no solo es con EPM, sino con todas las empresas públicas del país. Cuando alguien no funcione bien, quienes cometieron eventualmente un error, tienen que pagar.

M. J.: La molestia de la junta es porque nunca se les consultó, han manifestado.

D.Q.C.: Esto tiene mucho de forma y de fondo. De fondo porque en el pasado, EPM tenía un proyecto en Panamá, con los mismos constructores y diseñadores, y la junta tomó la decisión con el equipo jurídico de ese momento de no demandar un proyecto que pasaba de 30 millones de dólares a 130 millones, con un detrimento de cerca de un billón de pesos.

En su momento, la junta y el equipo jurídico dijeron que no era recomendable demandar y hoy la Contraloría tiene un proceso abierto contra esas personas que tomaron esa decisión.

¿Qué pasaba en este caso en particular? El día de ayer (martes) se vencían los términos, sino hacíamos esa solicitud de conciliación, EPM no podía hacer la reclamación, cerca de 10 billones de pesos.

Es la demanda o solicitud de recursos de conciliación más grande hecha en la historia de recursos públicos, los tiempos eran muy apretados. Para hacer lo correcto no hay que pedir permiso, en lo jurídico tampoco, esos procesos de conciliación no deberían ir a la junta.

Es una responsabilidad del gerente de la empresa, ellos (gerente y área jurídica) me informaron que se estaban acabando los tiempos, me dijeron y les dije que para hacer lo correcto no había que pedir permiso.

M.J.: ¿Cree que los miembros de junto iba a frenar esa solicitud?

D.Q.C: Primero había que hacer todo un proceso para saber quiénes estaban impedidos y quienes no, eso podría tardar una semana, una semana de un proceso que no tenía que ir a la junta.

Ahora, en el pasado EPM paró procesos de ese tipo y hoy no podemos reclamar platas que pudimos haber reclamado.

En definitiva, nadie está en contra de este proceso de conciliación, ya si se les debió consultar o no es una forma particular de gobierno corporativo

Vamos a escoger una buena junta, independiente, que dé garantías de transparencia de independencia, que garantice que los recursos públicos no se pierdan, que EPM avance hacia ese gran futuro que tiene, es una empresa con un futuro gigante, que muchas veces la han tratado de volver chiquita, va a ser más grande, más interesante, va a prestar mejores servicios y a cuidar la factura de servicios de los ciudadanos.

M.J.: ¿La junta no garantizaba esa transparencia?

D.Q.C.: No, pero como renunciaron pues hay que cambiarlos, nadie puede obligar a nadie a quedarse, yo había hecho algo que no suelen hacer los administradores de lo público hacen: dejar que la junta pasada siguiera, en este caso en particular ellos tomaron la decisión de apartarse, ellos están en todo su derecho.

Gente buena es lo que hay, vamos a garantizar una junta independiente, que dé garantías en este proceso de casi 10 billones de recursos públicos. Es plata no de Daniel quintero, es la plata de la gente que saldremos a recuperar, una parte por seguros, otra por conciliación y otros por la misma operación de la represa, que estemos esté funcionando muy pronto.

M.J.: La Gobernación de Antioquia, socia mayoritaria de Hidroituango, tampoco sabía de la solicitud, ¿por qué?

D.Q.C.: Particularmente Hidroituango o la gobernación tiene demandado a EPM, es decir, EPM y la gobernación son socios, pero quien construye es EPM.

EPM contrata a unas personas para hacer ese proyecto, y como la Gobernación demandó a EPM, y EPM demandó a los otros actores.

Si no hubiéramos hecho la solicitud de conciliación, ya no lo hubiéramos podido hacer, porque había plazo hasta ayer. En ese orden de ideas, si la Gobernación llega a ganar esa batalla jurídica, EPM no tendría contra quien repetir, esto garantiza es que en cualquier caso no va a perder plata, si gana la Gobernación, nosotros cobramos a los constructores en caso de que lleguemos a un acuerdo con ellos o por medio de un proceso legal.

M.J.: ¿Todas estas decisiones, los sobrecostos, no ponen en riesgo a Hidroituango?

D.Q.C.: El proyecto va bien, la revisamos cada semana, todos los días recibo un reporte, los avances son significativos, tenemos un equipo revisando día y noche que no se retrase, el COVID-19 fue difícil, a pesar de eso el proyecto está avanzando, esperamos al final del próximo año generar energía para el país.

Sí se perdió una plata y esa es otra historia, eso es un proceso jurídico donde hay una empresa (EPM) pidiéndoles a otras que le devuelvan esos recursos públicos.

Estoy seguro que se va a lograr una conciliación. Lo contrario era inaceptable, ¿dejar que pasara y sin hacer nada? ¡No! Aquí pasó algo, una plata que hay que recuperar y la vamos a recuperar.