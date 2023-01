Junta directiva de Hidroituango decide responsabilizar de todos los gastos de la contingencia a EPM

Desde que comenzó la contingencia se han invertido cerca de 550 mil millones de pesos en atención a poblaciones afectadas y desarrollo de obras complementarias.

La junta directiva del consorcio decidió que ese valor, hasta tanto no definir de quién es la responsabilidad de lo ocurrido, correrá por cuenta solo de Empresas Públicas de Medellín.

"Nosotros, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango según lo aprobado por la junta, no aceptamos ninguno de los costos esenciales y extraordinarios del proyecto desde el 28 de abril, hasta que no tengan revisión de cada uno de ellos por parte de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango", indicó Mauricio Tobón, gerente del IDEA.

El Instituto de Desarrollo de Antioquia, junto a la gobernación del departamento, son los principales socios de Hidroituango, luego de que la junta definiera no hacerse cargo de estos gastos.

Justamente este viernes empezó a discutirse en el Concejo de Medellín, la enajenación de activos de EPM, por valor de 4 billones de pesos, para asumir los sobrecostos del proyecto hidroeléctrico.

Con venta de empresas y acciones, EPM buscará recursos a raíz de crisis en Hidroituango “Hay que estudiar las diferentes alternativas para subsanar el déficit de tesorería que tendrá EPM, que es un hecho y que está estimado en los próximos cuatro años en 5 billones de pesos. Estas ventas, incluyendo Antofagasta, tienen una valoración inicial de 3.8 billones de pesos, pero hay que analizar las otras alternativas que puedan existir”, señaló Aura Marleny Arcila, presidenta del concejo.

La comunicación fue enviada a los demás integrantes de la junta directiva de Hidroituango, incluido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

