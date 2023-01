Justicia abre una puerta que podría llevar a Kevin Roldán a prisión

El Tribunal Superior de Antioquia ordenó a un juez que escuche los argumentos con los que la Fiscalía pide que el reguetonero sea enviado a la cárcel.

La decisión se dio, según informó el ente acusador, luego de que se presentó una tutela para que se respetaran los derechos a la igualdad, el acceso a la justicia y al debido proceso.

El amparo fue interpuesto por la Fiscalía después de la polémica decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Rionegro, Antioquia, de decretar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el cantante Kevin Roldán, acusado de secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar.

Kevin Roldán se salva de ir a prisión tras ser denunciado por secuestro, abuso sexual y maltrato Esto ocurrió el jueves siete de febrero cuando Roldán se presentó ante la justicia al conocer que contra él había sido expedida una orden de captura.

Sobre la espalda de Roldán pesan acusaciones graves de parte de su pareja, quien lo señala de haberla golpeado, encerrado en su casa para que no escapara y obligado a tener relaciones sexuales sin consentimiento.

Y aunque en un primer momento de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el togado había decidido enviar a prisión al famoso cantante, luego echó para atrás la decisión, al acoger el recurso de reposición del abogado defensor.

En ese momento, el funcionario de la Fiscalía a cargo del proceso intentó apelar la decisión, pero esto no habría sido aceptado por el juzgado.

Por eso presentó la tutela que acaba de ser fallada.

“El fallo del Tribunal ordenó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro (Antioquia) que en el término de 48 horas, a partir de su notificación, cite a los sujetos procesales a fin de que el representante del ente acusador concrete la interposición del recurso anunciado en la audiencia y el despacho dicte la decisión que en derecho corresponda”, informó el ente acusador.

La audiencia había sido fijada para este martes 26 de febrero, pero por solicitud del reguetonero se aplazó para el martes 5 de marzo a las 2:00 p.m.