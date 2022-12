Kim Zuluaga, la trans que fue un niño rebelde y ahora es embajadora de la comunidad LGTBI

Su nombre se conoció cuando ganó una tutela que le permitió ingresar a su colegio vestida de mujer, hoy es una reconocida modelo y ‘youtuber’.

Eso ocurrió en 2013, cuando como Briham Zuluaga Ríos –el nombre con el que le registraron- le pidió a la justicia colombiana que le permitiera ser la mujer que soñaba: Kim Zuluaga.

Publicidad

“Mi colegio me negó el derecho a estudiar porque iba vestida de mujer y porque mi nombre es de hombre, en estos momentos estoy haciendo lo posible por cambiarlo. Me gustaría poder volver al colegio porque quiero salir adelante. No me gusta que me hagan sentir excluida de la sociedad, soy una persona como cualquier otra, solo me hace diferente el hecho de que nací en el cuerpo de un hombre y me sienta como mujer”, escribió cuando solicitó la protección de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tenía 16 años.

Desde entonces su historia ha dado un vuelco total: ya no vive con su abuela materna Luz Elena Velásquez en La Estrella, municipio en el que creció, su cuerpo es el resultado de las seis cirugías a las que se ha sometido para cambiar sus rasgos masculinos y su diario vivir es el de una “princesa”.

“No trabajo en prostitución, no me la paso en la calle, tengo la vida de una princesa, lo tengo todo”, le dijo este miércoles 28 de junio, cuando se conmemora en el mundo el Día del Orgullo Gay, a Noticias Caracol.

#Orgullo2017: estos famosos salieron del closet y ahora son íconos de... Kim, a sus 19 años, vive en un apartamento, ocupa su tiempo en las labores de la revista Egocity, en la que según ella es Embajadora del Orgullo Gay, asistiendo a eventos para los que es contratada como modelo y en el manejo de sus redes sociales.

Publicidad

De hecho, tiene en el canal de internet Youtube más de 38 mil suscriptores, en Twitter acumula 78.900 seguidores y en Instagram 163 mil; en esos perfiles comparte experiencias de su día a día.

Publicidad

Allí se puede ver cómo ha sido su cambio físico desde que se maquillaba y pintaba los labios para tener una apariencia andrógina hasta que decidió intervenir su cuerpo. Kim se ha sometido a una rinoplastia, aumento de labios, aumento de pómulos, una mentoplastia, una glúteoplastia y una mamoplastia.

Además, Kim aseguró: “me volví un personaje público y un modelo a seguir para muchas personas, he podido hacer mi propia carrera, tengo miles de seguidores y trabajo en eventos”.

Orgullo gay

Aunque tuvo la infancia de un niño, el presente de esta trans de 1,75 metros de altura y 55 kilos de peso es el de toda una mujer. Sin embargo, es enfática en rechazar cuando la califican como la modelo trans más hermosa de Colombia.

Publicidad

“Ser calificada como la más hermosa es algo muy tonto, me hace sentir mucha presión. Quisiera que me admiraran más por las cosas importantes que he hecho, como luchar por mis derechos”, manifestó Kim.

Publicidad

Kim, hija de Harold Zuluaga (asesinado cuando tenía 29 años) y de Claudia Andrea Ríos, siente que Medellín es hoy una ciudad muy diversa. "Nunca me han agredido y si lo he sentido así, ha sido por parte de algunos miembros de la misma comunidad LGBTI que necesitan algo más de educación. Cada día las personas aprenden más a convivir con otras. Se nota más que hay una nueva generación de personas con una mentalidad más abierta”, explicó.

Es por eso que el sábado, Kim, quien tiene una relación de 5 años con su novio, estará a bordo de una carroza que desfilará en el Superpride, durante la celebración de la marcha del Orgullo Gay en la capital antioqueña.