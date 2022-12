La alcaldía de Bello nada que le paga una plata al colectivo “Bellocicleta”

Todo empezó cuando la organización Bellocicleta, que promueve el uso de la bicicleta en ese municipio, decidió participar en el desarrollo metodológico y logístico del tercer Seminario de Ciudades Sostenibles en septiembre del 2014.

Gracias a una convocatoria hecha por Concejo Municipal de Bello, presidido en ese momento por el concejal Luis Carlos Hernández, Bellocicleta se ganó la oportunidad de participar en el evento que se realiza con presupuesto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad en movilidad y medio ambiente, asignando a ese municipio 150 millones de pesos para la ejecución del evento.

El colectivo dispuso todo su capital para sacar adelante el evento que contó con un equipo de profesionales y estudiantes universitarios, los cuales fueron contratados y capacitados para tal fin, generando un gasto total que sumó 18 millones de pesos.

La negociación se hizo entre Bello y el Área Metropolitana por medio del concejal Hernández, quien afirma que el “departamento de Jurídica del Municipio nos da el visto bueno para que iniciemos la actividad, pero no firman el CDP y hoy la plata de ese proyecto se encuentra en el Área Metropolitana. No hemos tenido la voluntad de la administración en cabeza del alcalde Carlos Muñoz para poder sacar ese dinero”.

Sebastián Mattos, director del colectivo Bellocitcleta, afirma que el equipo de trabajo del concejal no realizó correctamente el proceso de contratación y que “ya es responsabilidad de la Alcaldía que cubra este error, pero no quieren continuar con este proceso diez meses después del evento”.

Bellocicleta hace un trabajo muy serio por la ciudad, el mismo que esperamos de @AlcaldiadeBello y @ConcejoBello pic.twitter.com/vJ4EEjOdJb — Bellocicleta (@Bellocicleta) July 8, 2015