La Alcaldía de Medellín tendrá horarios especiales este fin de año

La Alcaldía de Medellín modificará sus horarios de atención al público en sus diferentes sedes durante la temporada de Navidad y fin de año.

Publicidad

Los días 7, 24 y 31 de diciembre no habrá atención al público en el edificio de la Alcaldía de Medellín en La Alpujarra, con excepción del día 7, donde solo habrá atención en el Centro de Servicios a la Ciudadanía, ubicado en el sótano, de 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Ese día habrá atención en todas las sedes externas de Servicio a la Ciudadanía, ubicadas en los diferentes barrios de Medellín hasta las 4:00 p.m.

Así mismo, en los Centros de Servicio a la Ciudadanía, los Mascerca y las Casas de Gobierno, los horarios de atención al público, con excepción de las fechas ya señaladas serán de la siguiente forma:

Publicidad

Hasta el 9 de enero de 2016 habrá atención en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en los Mascerca de Castilla, Guayabal, Belén y La Floresta.

Publicidad

En el Mascerca de El Poblado se atenderá del 14 al 30 de diciembre en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., y los sábados 19 y 26 de diciembre, habrá atención solo para trámites de la Secretaría de Movilidad, de 9:00 a.m. a 12 del día.

Igualmente, del 14 al 30 de diciembre habrá servicio al público de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a jueves en las Casas de Gobierno de Santa Elena, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal. Los días viernes, comprendidos entre estas fechas, se atenderá de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.

Publicidad

Así mismo, del 14 al 30 de diciembre, habrá atención en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en los Centros de Servicio a la Ciudadanía ubicados en los barrios Santo Domingo, Villa del Socorro, Manrique, UPJ El Bosque, Doce de Octubre, Robledo, Lusitania, La Ladera, El Estadio y el 20 de Julio. En esos mismos sitios, la atención los días viernes, durante estas fechas, será de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. en jornada continua.

Publicidad

Por su parte, en el Centro de Servicios a la Ciudadanía de La Alpujarra, ubicado en el sótano del edificio de la Alcaldía de Medellín, la atención será en jornada continua de 6:30 a.m. a 4:30 p.m., entre el 14 y el 30 de diciembre.

Secretaría de Movilidad

Publicidad

De otro lado, la Secretaría de Movilidad informa que las sedes de Caribe, Premium Plaza y La Frontera durante esta época tendrá los siguientes horarios de atención:

Publicidad

El lunes 7 de diciembre se prestará servicio en todas las sedes de esta dependencia en su horario habitual.

El jueves 24 de diciembre solo habrá atención hasta las 4:00 p.m. en todas las sedes y el jueves 31 de diciembre no se prestará servicio en las sedes.

El sábado 2 de enero, la sede de Premium Plaza no prestará servicios y las sedes de La Frontera y de Caribe atenderán al público en su horario habitual de 9:00 a.m. hasta las 11.30 a.m.