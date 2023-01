¡La alegría de su vida! Apostador ganó $12 mil millones con la Lotería de Medellín

El sorteo de este viernes dejó un nuevo millonario en la capital antioqueña. El número ganador atrapa a los amantes del cine.

Por medio de un comunicado, la Lotería de Medellín informó que el premio mayor de su sorteo número 4483 cayó en la ciudad de la ‘eterna primavera’.

El número ganador de los 12 mil millones de pesos (unos 3,7 millones de dólares) es el 0077 de la serie 13 vendido por la Red Comercial de Juegos y Servicios Sípaga.

Aunque la identidad del ganador no es revelada, por motivos de seguridad, la Lotería sí dio a conocer que no fue el único ‘bendecido’ de la jornada.

"El sorteo también dejó en poder del público dos secos de 10 millones de pesos, uno en la ciudad de Montería con el número 7015 de la serie 197 y otro en Sabaneta con el número 6540 de la serie 239", informó la empresa de apuestas.

También se entregarán más de 327 millones de pesos a las tres aproximaciones más ganadoras: “última cifra diferente serie, con 38.933 fracciones premiadas, las dos últimas cifras, diferente serie con 2.852 fracciones premiadas y la aproximación mayor diferente serie”, explicó el escrito.

Una combinación del número ganador es similar al 007 que identifica la saga cinematográfica del agente James Bond.