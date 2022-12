La ampliación de la Avenida 80 tiene problemas

Un lío administrativo entre la Universidad Nacional y la alcaldía de Medellín tiene en el limbo las obras de ampliación de la avenida 80 en un tramo de la Facultad de Minas: la vía requiere la construcción de un desnivel a la altura de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, sin embargo ese tramo no puede ser entregado.

Según el vicerrector de la Universidad Nacional Carlos Salazar un concepto de la curaduría cuarta señala que el terreno sólo puede ser vendido.

La Secretaría de Infraestructura insiste en que no comprará el terreno porque la facultad construyó en el sector y aún no ha pagado las obligaciones urbanísticas.

El presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera, justifica la intención del municipio de pedir en contraprestación el terreno para continuar las obras en la 80: “El hecho que la Curaduría haya licenciado sin exigir las obligaciones no exonera a la Universidad Nacional de entregar los terrenos. Planeación Municipal tiene claro que la Universidad Nacional debe esas fajas de terreno para poder hacer la vía ahí, 200 metros arriba de Colpisos”.

El caso ya fue trasladado a la sede central de la Universidad Nacional en Bogotá, debido a que la Vicerrectoría en Medellín no cuenta con la autonomía para decidir sobre el terreno.