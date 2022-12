La angustiosa espera de los cuerpos de dos desaparecidas en la tragedia de El Almirante

Erika Quinchía y Aura Estella Barragán abordaron la embarcación, pero luego de 24 horas del naufragio sus cuerpos no han aparecido.

Precisamente, el drama parece no terminar para la familia de Aura Estella.

Jorge, uno de los allegados a esta mujer, relata que la incertidumbre lo acompaña desde que salió de Cundinamarca en busca de sus cuatro hermanas y de su hija, quienes con la ilusión de hacer un gran viaje embarcaron en El Almirante, embarcación que naufragó en Guatapé.

“Ya fallecieron dos hermanas, María Hilda barragán y Edilma Barragán, estamos esperando por una tercera de la que no tenemos ninguna información. Se llama Aura Estella Barragán, de 69 años. Ellas venían en un tour desde la Costa (Atlántica) y llegaron aquí y la subieron en esa lancha, pero no tenían ni equipo de salvamento ni nada”, le dijo Jorge a Noticias Caracol.

Según las autoridades, los cuerpos de las hermanas Barragán son los únicos que permanecen en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín.

Hugo Parra, subsecretario de Gobierno de Antioquia, manifestó que no quedan faltando sino dos cadáveres, de los siete que han sido rescatados, por entregar a sus familiares.

Son los de las hermanas, sin embargo, hasta que no aparezca el cuerpo de Aura Estella, dice la familia, no serán trasladados a su lugar de origen para no llevarlos fraccionados.

Jaime Orlando Barragán recuerda que una llamada lo alertó de la tragedia de la que solo se salvaron una tía y una prima.

“Que empezó a fallar y a fallar. Empezaron a sacar agua y ya estaban todas en el primer piso, estaban juntas. Mi tía salió más adelante con la niña y alcanzaron a saltar y les tiraron una cosa de esas (salvavidas) y llegaron a la orilla, pero las demás no. Eso se hundió, se hundió y salieron muertas”, relató.

Aura Estella Barragán, de 63 años, y Erika Janeth Quinchía, de 35, son las dos mujeres que faltan por ser rescatadas.