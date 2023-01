La ANLA estudia nueve procesos sancionatorios por presuntas irregularidades en Hidroituango

Así lo hizo saber la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en una audiencia que se realiza en el Congreso de la República por la crisis en la Hidroeléctrica.

Olga Li Romero Delgado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA, le explicó a Noticias Caracol en qué consisten los nueve procesos sancionatorios abiertos contra Hidroituango y manifestó que en diciembre se podrían conocer las primeras decisiones.



#AEstaHora A la fecha se han abierto 9 procesos sancionatorios y se ha dictado una medida preventiva contra Hidroituango a raíz de la contingencia presentada desde el 28 de abril, explica Olga Li Romero @ANLA_Col en audiencia pública en el Congreso. #AudienciaHidroituango pic.twitter.com/NiPESZHTS4 — ANLA (@ANLA_Col) August 23, 2018