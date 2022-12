La bandera por el sí con la que hinchas del DIM sorprenden a Colombia

La jugada más aplaudida del partido en el que el Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 a Santa Cruz de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, no se dio en el campo de juego. Sucedió en la tribuna oriental del estadio Atanasio Girardot.

Un grupo de hinchas del ‘Equipo del Pueblo’, que se identifican como Antifa Medallo, desplegó durante los actos protocolarios del partido internacional un trapo de color blanco, de 10 metros de ancho por 10 de largo, con una frase sencilla, pero contundente: Sí.

La afirmación aparece en medio de un símbolo que conjuga un laurel de color rojo con un piñón mecánico de color azul –que representan el orgullo de la clase obrera-, una bandera roja y azul, y las frases Antifa Medallo y El Equipo del Pueblo.

Se trata de un espaldarazo de ese grupo de hinchas a los acuerdos de paz a los que llegaron el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y a que sus semejantes apoyen los mismos con su voto en el plebiscito que se realizará en próximo 2 de octubre en Colombia.

Pero la bandera solo estuvo exhibida unos minutos en la tribuna. Luego, dijeron algunos voceros de Antifa Medallo, tuvo que ser retirada por la presión de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, que argumentaron que solo barras organizadas pueden ingresar cualquier tipo de banderas al escenario deportivo.

“No fue porque apoyara el sí o el no, nos dijeron que no era permitido porque, según ellos, no somos barra organizada. Nos invitaron a unos comités que realizan en los consejos de seguridad y las mesas de convivencia”, manifestó uno de los hinchas.

La aparición de la bandera fue fotografiada y subida a las redes sociales. Uno de los que la publicó fue Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, quien escribió la etiqueta #Poderososí



Hinchas de Medellín se suman al Sí. #PoderosoSI pic.twitter.com/HuPZzF0vc0 — Martin Santos (@MartinSantosR) September 22, 2016

Ese hashtag se convirtió en tendencia nacional y fue usado por diferentes políticos y movimientos para agradecer el gesto.



Lindo gesto de la hinchada del poderoso de la montaña @DIM_Oficial #PoderosoSí



Medellín por el SÍ que cambiará la historia. #VotoSí pic.twitter.com/p4ES5LD8Ff — Unión Patriótica (@UP_Colombia) September 22, 2016

Qué lindo mi equipo el poderoso DIM por el Si pic.twitter.com/PnpjnnxCq9 — León Valencia (@LeonVaLenciaA) September 22, 2016

Sin embargo, uno de los voceros de Antifa Medallo indicó que ese grupo está a favor del fin del conflicto, pero rechaza el oportunismo de algunos representantes de la política nacional para lucrarse en nombre de la paz y que no está de acuerdo con las políticas económicas y sociales del gobierno Santos.



Lo pintamos, lo entramos y lo sacamos. La Policía no lo quiere dejar abierto. Nosotros seguimos diciendo SÍ a la paz pic.twitter.com/CImuvwOiQ2 — Antifa Medallo (@AntifaMedallo) September 22, 2016

#PoderosoSí Esta fue una iniciativa nuestra, lejos de cualquier político. No más Santos, no más Uribe, no más guerra. — Antifa Medallo (@AntifaMedallo) September 22, 2016