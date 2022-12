La batalla de Ángela para que 250 animalitos no se queden sin hogar en Antioquia

El centro de rescate y adopción canino Los Ángeles, localizado en la vereda La Miel, en Caldas (Antioquia) es la casa de 250 mascotas.

“No podemos llegar al maltrato animal por el hecho de que tenemos que salir en menos de 30 días a un lugar desconocido”, dice Ángela Reyes, directora del centro de adopción y rescate canino Los Ángeles.

El albergue debe ser cerrado, según las autoridades, por no tener el permiso de uso del suelo que exige el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y, además, porque los vecinos interpusieron quejas por ruido y malos olores. (Vea también: Ordenan cerrar albergue donde cuidan a 250 mascotas que buscan hogar).

“Y con todas estas pruebas se toma la decisión, con la ausencia de uso del suelo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que no permite este espacio”, explica Daniela Ruiz, secretaria de Gobierno del municipio.

Pero Ángela no se quiere ir del municipio. Dice que durante 15 años ha luchado por los animales abandonados, enfermos y discapacitados y hoy no sabe cuál será el fin de sus protegidos.

Mientras se cumple el plazo para el cierre del lugar, Ángela asegura que hará hasta lo imposible por no dejar a sus animales sin techo.