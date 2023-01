La carta de amor que un niño no pudo entregar a su madre porque la muerte no se lo permitió

Maicol Rueda Álvarez acababa de salir de la escuela y fue golpeado por un bus alimentador del Metro.

El lamentable accidente ocurrió el pasado jueves 3 de mayo a eso de las 6:00 p.m., en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Al parecer el vehículo descendía a gran velocidad por el sector La Inmaculada y en una curva golpeó a varias personas con la parte trasera.

El menor de 10 años fue trasladado al hospital municipal, pero llegó sin signos vitales. Con él, llegaron otro menor y un padre de familia. Ambos hoy se recuperan.

Aquella tarde, Maicol fue a su escuela, la Institución Educativa Primitivo Leal, y asistió a una clase de manualidades y elaboró y escribió una carta, una declaración de profundo amor hacia su madre Paola Álvarez Gutiérrez, de 29 años.

La letra de la carta hoy está borrosa por las tantas manos por las que ha pasado:

"Eres la más bella. Gracias por darme la vida. Por siempre, gracias. Por alimentarme. Eres una mamá que vale por 10. Dios me dio una mamá querida y encantadora por siempre. Te amo con mi corazón. Todas las cosas que hemos hecho, como comer helado, ir a la cancha, ir al parque de Sabaneta, que me dejas hacer, ir al parquecito, comer sanchipapas. Te amo", dice la carta.

“Mi esposo, mi otra hija y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Yo asistí a un retiro espiritual y estoy más tranquila. Mi hija se siente muy deprimida porque Maicol era muy unido a ella”, comenta Paola Álvarez, quien describe a su hijo como un niño feliz y siempre sonriente.

Las autoridades

Luego de este fatal accidente vecinos del sector salieron a protestar y cerraron por algunas horas la vía. Alegaron la falta de control vehicular de parte de las autoridades y las imprudencias de algunos conductores de buses y volquetas.

En lo alto de La Inmaculada se están construyendo varios edificios y el tránsito constante de vehículos pesados deterioró la vía.

“En este momento los entes competentes están realizando la investigación sobre el desafortunado hecho en el que uno de los menores de nuestro Municipio y estudiante perdió la vida luego de ser golpeado por un colectivo que cubría la ruta La Inmaculada – Estación del Metro Sabaneta”, detalló la Alcaldía en un comunicado.

Marcela Castañeda, secretaria de Gobierno de Sabaneta, manifestó que "esta siempre ha sido una vía compleja y es difícil la contrucción de andenes. No podemos determinar las causas del hecho y esperaremos que la entidad encargada nos dé un reporte final".

En lo que va corrido de este año han muerto cinco personas en Sabaneta en accidentes de tránsito, cuatro de ellas en la variante de Caldas.

Antioquia se ubicó en el 2017 como el departamento con mayor número de personas muertas en accidentes de tránsito, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

El año pasado se registraron 938 víctimas (484 motociclistas), mientras en el 2016 se contabilizaron 851.

En Medellín en el 2017 hubo 258 víctimas, frente a las 271 que se presentaron en el 2016.

Foto: se publica con la autorización de sus padres.