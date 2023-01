La Chinita llora a sus víctimas 25 años después de la masacre

En ese barrio de Apartadó se reunieron familiares de las 35 personas asesinadas por las FARC y así poder recordarlas.

La población se quedó esperando a exintegrantes de las FARC.

Hay perdón, pero en Apartadó no se olvida la masacre de las FARC de 35 personas Entre los asistentes a la conmemoración de los 25 años de la masacre de La Chinita, encontramos a Concilia, hija de la única mujer que murió en el ataque guerrillero junto a 34 hombres.

La mujer, quien entonces tenía nueve años, cuenta lo triste que ha sido su vida al ser separada de sus cuatro hermanos.

“Eso me viene doliendo mucho cuando recuerdo todo”, dice Concilia Lagarejo Torres.

Las victimas de esos hechos han recibido del estado algunas indemnizaciones y reparaciones colectivas.

“Se han invertido 352 mil millones de pesos en su reparación tanto colectiva como individual”, explica Elizabeth Granada, directora regional de la Unidad de Víctimas.

Allí también estaba una madre de un joven que fue herido en la masacre y reclama para que su hijo sea indemnizado.

“Que lo reconozcan que él es víctima y que está afectado de eso, a raíz de eso él ha sido diferente de los demás”, indica Arcila Guerra.

Las victimas que asistieron al evento se quedaron esperando a los exintegrantes de las FARC, responsables de la masacre.

Con un conversatorio al que asistieron más de 300 personas las victimas piden que ya no hagan más eventos de conmemoración y al estado que haga la reparación colectiva.

La masacre ocurrió el 23 de enero de 1994 cuando un comando armado irrumpió en una verbena popular para asesinar a desmovilizados del EPL, guerrilla que se acababa de desmovilizar.

Las FARC pedirán perdón a las víctimas de la masacre de La Chinita, en Apartadó