La colombiana con raíces paisas que se convirtió en legisladora de Nueva York

Las elecciones legislativas de Estados Unidos dieron paso a una participación femenina sin precedentes en la política de ese país, entre las triunfadoras hay varias colombianas.

Catalina Cruz es la primera colombiana en convertirse en legisladora de Nueva York, nacida en Medellín, por muchos años sufrió lo que es ser indocumentada en Estados Unidos.

“Para mí lo más difícil fue ver el sufrimiento de mi mamá y el miedo de cuando a veces ella tenía que salir a trabajar y no saber si ella iba a llegar a la casa, que se la llevaba inmigración", contó Cruz a Noticias Caracol.

Pero su tenacidad la llevó a graduarse de abogada en la universidad pública en Nueva York y a iniciar una carrera política que hoy da frutos.

Ahora se sentará en la Asamblea Estatal para representar, por el partido Demócrata, los intereses de muchos como ella, que habitan en tres barrios en Queens.

“Mi mamá dice que yo llevo la arepa en la frente, a mí se me sale el acento, esas raíces colombianas, usted no me puede poner un vallenato porque me da por bailar donde estemos, a mí me sale, yo no llevo sangre, yo llevo cafecito en las venas”, expresó.

Por otro lado, Jessica Ramos, es una de las mujeres que están haciendo historia en la política de Nueva York. De padres colombianos, pero nacida en Estados Unidos, fue elegida por el Partido Demócrata para el Senado Estatal.

“Para nosotros la campaña grande fue la primaria demócrata ya que contamos con muy pocos republicanos en nuestro distrito, logramos ganar con 10 puntos, un poquito más de 10 mil votos”, señaló Ramos.

Esta madre soltera de dos niños, creció entre Pereira y Nueva York.

“Se deshacían de mí casi cada vacaciones de escuela, me ponían en un avión y me mandaban para Pereira y a veces íbamos a Cali a visitar a la familia de mi papá”, añadió.

Por eso lleva bien adentro sus costumbres colombianas.

“Me gusta el cafecito negro sin azúcar así como me enseñaron a tomar el café mis abuelos que eran cafeteros en Risaralda. Todavía veo mucho fútbol, soy muy salsera, como buena valluna, por lo menos lo mitad valluna que tengo”, manifestó.

En enero estas dos mujeres tomarán posesión de sus cargos por dos años en los cuales ayudarán a consolidar la presencia de las mujeres y los latinos en la política de Estados Unidos.

Foto: @catalinacruzny