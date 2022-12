La conmovedora carta del papa a militar colombiano que sobrevivió a la guerra

Durante su visita a Colombia, Francisco recibió del infante de marina Edwin Restrepo un regalo que “tocó su corazón”. Así decidió corresponderle.

De su puño y letra, el papa Francisco redactó una carta para el Restrepo, quien el pasado 10 de septiembre, cuando su Santidad se disponía a viajar hacia Villavicencio, le obsequió una gorra de las Fuerzas Armadas.

Para el infante de marina, el saludo que el papa le dio en la plataforma del aeropuerto de Catam fue un momento inolvidable.

Por eso, él decidió hacerle un regalo que según misiva enviada por Francisco, le “tocó el corazón”.

“Me nació. Cuando él me entrega la camándula, yo dije: el Papa se tiene que llevar algo de mi Armada (Nacional). Le dije: llévese mi cubre cabeza, fue porque me nació del corazón”, explica Restrepo sobre ese instante.

Pero la admiración por el militar, símbolo de los integrantes de las Fuerzas Armadas heridos en combate, no paró allí, por eso el Papa le escribió de su puño y letra una carta.

“Apreciado hermano, no conozco su nombre, pero no olvidé su gesto espontáneo (...) ese gesto me tocó el corazón y no entregué su gorra de soldado a mi asistente. Quise llevarla conmigo como símbolo de la entrega y el amor a la patria”, dice la carta que le fue entregada en su casa a Restrepo, como reconocimiento a su valentía y a su acto de perdón con sus victimarios.

“No me desgasto tratándolos mal, con odio, simplemente perdonarlos, el perdón lo engrandece a uno y entender que fueron gajes del oficio. Yo los perdoné a ellos”, afirma el militar, quien sobrevivió al pisar una mina antipersonal hace 13 años en Bolívar, norte de Colombia.

En el accidente perdió una de sus extremidades y parte de su visión.